El ejemplo de Xabi Alonso sobre el favoritismo de la final de Copa: ﻿"Más experiencia que aquel Milán de Maldini, Dida, Cafú, Nesta o Seedorf no tenía nadie..."﻿

El exjugador y exentrenador del Sanse vivirá la final de Copa del Rey desde casa pero con el convencimiento de que el conjunto de Matarazzo puede ganar perfectamente al Atlético de Madrid y para muestra puso la final de Champions que jugó con el Liverpool en 2005

Miles de aficionados de la Real Sociedad se darán cita en Sevilla en los próximos días para vivir la final de la Copa del Rey en la que el conjunto donostiarra intentará llevarse el trofeo para San Sebastián pero para ello deberá derrotar al Atlético de Madrid. Y uno de esos aficionados será Xabi Alonso, txuri urdin de cuna, exjugador y extécnico del Sanse y que algún día, pues nadie lo duda, será entrenador de la Real Sociedad.

Pero ahora estamos en el presente, y ese presente nos lleva a la final de Copa del Rey, a la que Xabi Alonso ha intentado ir por todos los medios pero no le ha sido posible y tendrá que ver por la televisión. "Entrada tenía porque llevo de socio más de 25 años. Me habría gustado ir porque después de la que se montó en la semifinal ante el Athletic en Anoeta, no me puedo ni imaginar qué será lo de Sevilla", ha reconocido el tolosarra a 'El Diario Vasco'.

Además, como a todo aficionado de la Real, Xabi Alonso tiene esa espina clavada de la final de Copa disputada y ganada en 2021 que no se pudo celebrar por la pandemia de coronavirus, por lo que en caso de ganar, al celebración sería doble. "A todos se nos quedó una espina clavada en 2021 por no poder celebrar el título de Copa con la gente. Me dio mucha pena por los aficionados, pero también por los jugadores, porque son momentos únicos e inolvidables en un club como la Real. Ahora se nos presenta otra oportunidad para vivir aquello que nos perdimos hace cinco años por la pandemia", ha recordado quien por aquel entonces era entrenador de la Real Sociedad B.

"En mi casa de Donostia. Era entrenador del Sanse y estábamos confinados. Mi hermano Mikel sí que estuvo en La Cartuja porque fue de comentarista con DAZN, pero yo no tuve esa suerte. Recuerdo que fuimos a despedir al equipo en el z7 cuando partió hacia el aeropuerto y había un mundo allí esperándoles. Este año sí que va a ser una final con todas las de la ley", ha asegurado Xabi Alonso.

Su mejor título, el que nunca llegó a ganar

Durante la entrevista, el extécnico del Real Madrid ha repasado muchos episodios de su niñez txuri urdin pero también de sus primeros años como futbolista antes de salir de la Real Sociedad, como por ejemplo cuando en 2003 se quedaron tan cerca de ganar una liga: "He tenido la suerte de ganar muchos títulos, pero como ése no habría habido ninguno por su significado, por ser con el equipo de casa y por lo difícil que es que se repita en el futuro. Lo tuvimos tan cerca que fue una pena... Habría cambiado muchos de los títulos que logré después por ganar aquél, pero las cosas se dan como se dan y no como uno quiere. Ganar un título con la Real es convertirte en héroe para toda la vida. Todos se acuerdan de quiénes ganaron las Ligas, la Copa de Zaragoza y nosotros nos quedamos tan cerca...".

Favoritismo en la final de Copa

Mucho se habla de que la presión que supone afrontar esta final de Copa puede pesarle más a la Real Sociedad que el Atlético de Madrid por su inexperiencia en este tipo de partidos. "Para nada porque también puede ser que lo vivamos más. Yo jugué con el Liverpool aquella final de Champions de 2005 contra el Milán y se les escapó un 3-0 a su favor. Y más experiencia que aquel Milán de Maldini, Dida, Cafú, Nesta o Seedorf no tenía nadie. A un partido puede pasar de todo y aunque el Atlético salga de favorito, hay que jugar la final. La veo muy igualada", ha rememorado el exjugador.