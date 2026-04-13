La final de la Copa del Rey ya tiene árbitro confirmado

El manchego Javier Alberola Rojas ha sido premiado con el partido más importante del año en España justo después de la polémica actuación arbitral que protagonizó en el partido entre el Real Madrid y el Girona con el penalti no señalado sobre Mbappé

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como árbitro principal de la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado en La Cartuja al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. En el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, acompañado por un equipo que también incluye a Daniel Trujillo y Luis Mario Milla.

La elección del colegiado manchego no ha pasado desapercibida, especialmente por su actuación más reciente en el encuentro entre el Real Madrid y el Girona FC, que terminó con empate (1-1). En ese partido, Alberola Rojas fue duramente cuestionado por no señalar un penalti sobre Kylian Mbappé en los minutos finales, tras una acción en la que el defensor Vitor Reis impactó con el codo al delantero francés, provocándole incluso una brecha en la cabeza. Ni el árbitro ni el VAR consideraron punible la jugada, una decisión que generó una fuerte polémica. A pesar de ello, el CTA ha decidido confiar en él para impartir justicia en el partido más importantes del calendario en España.

Esta designación, considerada siempre un premio para el árbitro seleccionado, llega en un momento delicado tras esta reciente polémica arbitral, por lo que se interpreta como un importante respaldo del CTA al colegiado nacido en Toledo, de cara a una final de máxima exigencia.

La primera final de su carrera

A sus 34 años, Alberola Rojas dirigirá su primera final copera, consolidando una trayectoria ascendente desde su debut en Primera División en la temporada 2017-2018 tras dos campañas dirigiendo en Segunda. Desde entonces, ha arbitrado 168 partidos en la élite del fútbol español, fue premiado con el Trofeo Guruceta en la temporada 2020/2021 y cuenta con la condición de árbitro internacional desde 2022. Además, en 2025 fue ascendido a la categoría FIRST de la UEFA, lo que le permite dirigir encuentros de mayor nivel en competiciones europeas.

Esta misma temporada ha participado en torneos continentales, con presencia en cuatro partidos de la Conference League y uno de la Europa League, concretamente el Stuttgart-Young Boys (3-2).

Donostiarras y colchoneros, sin quejas con Alberola y con números similares

En cuanto a sus antecedentes con los finalistas, Alberola ha dirigido al Atlético de Madrid en 19 ocasiones, con un balance favorable para los rojiblancos: 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Su último precedente con el conjunto madrileño se produjo esta misma temporada, en la goleada en el derbi liguero (5-2).

Por su parte, la Real Sociedad ha coincidido con este árbitro en 18 encuentros, con un registro de 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En el presente curso, ha arbitrado dos partidos del conjunto donostiarra: la derrota en Vitoria (1-0) y la victoria en casa ante el Celta de Vigo (3-1).

Ambos equipos se han cruzado con Alberola Rojas en dos ocasiones con ellos sobre el terreno de juego: en la temporada 2017-2018, con triunfo de la Real Sociedad (3-0), y en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022, también con victoria del conjunto vasco (2-0).

En la actual edición del torneo, el árbitro ha dirigido encuentros de rondas iniciales como el Constància-Girona (2-3) y el Extremadura-Sevilla (1-2). La pasada campaña, además, estuvo al frente del espectacular Real Madrid-Real Sociedad (4-4) en semifinales, que dio el pase a la final al conjunto blanco.

El resto del equipo arbitral estará compuesto por Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno como asistentes, Adrián Cordero como cuarto árbitro y José Luis Martínez como quinto.