Xabi Prieto: "Es una final a un partido, en Sevilla, con la mitad de La Cartuja con nuestra afición... Confío al 100% en la Real"

El excapitán de la Real Sociedad analiza cómo llegan los de Matarazzo a la final de Copa del Rey, sus opciones de levantar el título y el jugador más peligroso de los rojiblancos

La Real Sociedad afronta la semana más ilusionante de la temporada. El conjunto de Pellegrino Matarazzo tiene ante sí la posibilidad de levantar un nuevo título de Copa del Rey tras el conseguido durante la pandemia y que no pudieron celebrar con su afición por las calles de San Sebastián. La ilusión se ha disparado en Donostia y llegará poco a poco a Sevilla, donde la afición txuri urdin irá inundando sus calles con camisetas de la Real Sociedad.

Y uno de ellos será nada más y nada menos que Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad que ahora ejerce como embajador del club donostiarra y por supuesto, será un aficionado más. "Soy optimista de cara a la final. Llevo muchos años siendo optimista, porque la Real me transmite y antes de cada partido, siempre creo que hay equipo para ganar y en esta final, también", ha admitido el de San Sebastián en declaraciones a El Diario Vasco.

De Sergio Francisco a Matarazzo, un cambio necesario

De hecho, Xabi Prieto no se ve para nada inferior al Atlético de Madrid, es más, se ve con bastantes opciones de poder superarles y ganar la Copa del Rey. "Es una final a un partido, en Sevilla, con la mitad del aforo cubierto por nuestra afición. Confío al 100% en la Real y encima creo que llega en un gran momento", ha analizado el mítico capitán txuri urdin.

El donostiarra también ha valorado el camino del equipo hasta esta final, donde el cambio de entrenador en diciembre fue clave con la destitución de Sergio Francisco y la contratación de Pellegrino Matarazzo. No esconde que el despido del irundarra "fue una pena" pero al final necesario: "Es cierto que con el cambio se ha conseguido lo que se buscaba, que era un cambio en la dinámica. El equipo ha ido creciendo y los jugadores han ido sacando su mejor versión Matarazzo ha dado con la tecla que se necesitaba".

La presión de la Real y el mayor peligro del Atleti

Además, Xabi Prieto ha reconocido que el partido no le vendrá grande a una Real Sociedad acostumbrado a jugar partidos "importantes de Champions, de Europa e incluso otra final de Copa con esta plantilla". "Así que yo creo que eso al equipo no le va a pesar y que va a ser capaz de controlar esos nervios que puedan tener", ha añadido.

Por último, el exfutbolista destacó a un jugador del Atlético de Madrid por encima del resto. "Antoine Griezmann sigue demostrando que es uno de los mejores futbolistas del mundo, mejora toda jugada que pasa por sus pies y es una gozada verle".