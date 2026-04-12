La Real Sociedad cree: "Ojalá ver a Oyarzabal levantar la Copa"

Aritz Elustondo, central del conjunto donostiarra que disfrutó de su primera titularidad desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, confía en poder ganar la Copa del Rey el próximo sábado ante el Atlético de Madrid

Aritz Elustondo se estrenó este sábado como titular con Pellegrino Matarazzo. Ha tenido que esperar el de Beasain casi tres meses y medio para tener una oportunidad de inicio con el técnico estadounidense que sí lo había utilizado antes aunque en apenas cuatro partidos en los tramos finales. Ayer, Aritz fue además el capitán del equipo en el centro de la defensa y jugó 86 minutos, dejando su sitio a Aihen Muñoz para los minutos finales.

Tras el choque, el central vasco analizaba así el empate final ante el Alavés. "Hay que darle valor a que fuimos capaces de darle la vuelta al resultado ante el Alavés. Ojalá no pase en la final de Copa, está claro. Hay que intentar que no pasen esas cosas. Hay que estudiar cómo defender al Atlético. Queremos conseguir ganar la Copa", reconocía el defensa que tenía ya la mirada puesta en el que será el partido más importante de la temporada para la Real Sociedad, la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

"Está claro que tenemos que analizar lo que ha pasado. Prepararemos bien el partido más importante del año e iremos por todas. Queremos disfrutar y hacerlo por nuestra afición. Se merecen vivir la final, viniendo de donde venimos. Esperamos traer el título a casa", dijo el futbolista a los medios oficiales del club donostiarra, donde ahondó sobre la semana que le espera al equipo y que sueña finalizar con una celebración por todo lo alto en San Sebastián.

"De momento no me imagino cómo será. Ojalá ver a Oyarzabal levantar la Copa. Hemos notado que la gente solo pensaba en la final, pero nosotros no lo hemos hecho. Prepararemos bien el partido", justificaba el futbolista de Matarazzo, que recordó que todavía tienen una cuenta pendiente con la afición por aquella Copa del Rey de la pandemia que no pudieron celebrar en las calles de Donostia.

"Ellos tendrán también ilusión, pero para nosotros es muy especial. Venimos de la Copa de la pandemia. Es mala suerte ganarla después de tantos años y no poder celebrarlo. Ojalá sea redondo. Se nota el calor, el ambiente especial por la Copa. Tienen las mismas ganas que nosotros. Lo daremos todo por ellos para que se sientan orgullosos", finalizó Aritz Elustondo.

Oyarzabal, sin jugar por precaución

Para la final de Copa del Rey debería llegar sin problemas Mikel Oyarzabal, que ayer se quedó en el banquillo por precaución, tal y como desveló Matarazzo en rueda de prensa. "Todas las pruebas han salido muy, muy positivas. Pruebas manuales, resonancias, todo es muy positivo. Nada, ninguna lesión. Era solo una cuestión de molestias y, simplemente, de no asumir ningún riesgo de cara a la final. Sí, será diferente. La energía y la mentalidad seguramente serán diferentes. Acabamos de salir de este partido y, por supuesto, tenemos este partido en la cabeza. Será importante reflexionar sobre este partido mañana junto con el equipo. Lo haremos, pero, sin duda, cambiaremos de marcha muy rápido porque viene una semana muy ilusionante. Jugar una final no es una oportunidad que tengas todos los días. Así que la esperamos con muchísimas ganas", explicó el técnico.