Las molestias físicas de Oyarzabal y su disponibilidad para la final de Copa del Rey

El delantero de la Real Sociedad fue la gran sorpresa en el partido de LaLiga contra el Deportivo Alavés ya que se quedó en el banquillo por culpa de un problema físico. El de Eibar, el mejor futbolista del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo, a priori, jugará la final de la Copa del rey que se disputa el próximo sábado

Mikel Oyarzabal fue la gran sorpresa en el partido que la Real Sociedad empató a tres contra el Deportivo Alavés ya que no jugó un solo minuto. El delantero y mejor jugador del equipo vasco no estuvo a disposición de su entrenador por culpa de un problema físico. Unas molestias que, a priori, no deben suponer un impedimento para que el de Eibar pueda disputar la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad tiene que jugar este próximo sábado contra el Atlético de Madrid.

Oyarzabal, con molestias, no pasó las pruebas médicas

La ausencia de Mikel Oyarzabal en el partido contra el Deportivo Alavés ha sido por culpa de unos problemas físicos que no le han dejado entrenar en los últimos días. El club vasco sometió a su delantero centro a pruebas médicas que desvelaron que no había lesión importante. Todo, por tanto, se quedó en un susto.

Con todo, la Real Sociedad no ha querido asumir ningún riesgo con Mikel Oyarzabal. El delantero se ha quedado en el banquillo en el encuentro liguero contra el Deportivo Alavés (3-3) y no ha jugado un sólo minuto para así evitar cualquier tipo de lesión.

Descanso y precaución de la Real Sociedad con Mikel Oyarzabal quien apunta a que podrá jugar la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se disputa el próximo sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

De hecho, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha manifestado que espera que Mikel Oyarzabal pueda participar en dicho encuentro. "Supongo que sí. Todas las pruebas han salido muy, muy positivas. Pruebas manuales, resonancias, todo es muy positivo. Nada, ninguna lesión. Era solo una cuestión de molestias y, simplemente, de no asumir ningún riesgo de cara a la final", aseguró el técnico de Estados Unidos después del partido contra el Deportivo Alavés.

Mikel Oyarzabal, un futbolista vital para la Real Sociedad

La Real Sociedad ha reservado a Mikel Oyarzabal de cara a la final de la Copa del Rey que disputa contra el Atlético de Madrid el próximo fin de semana porque el delantero es un futbolista vital para el equipo txuri-urdin.

Mikel Oyarzabal, a sus 28 años, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva siendo líder en la Real Sociedad y titular indiscutible en la Selección Española. En lo que va de temporada, el de Eibar ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias en los 32 partidos oficiales que ha disputado.

Oyarzabal, si las molestias no van a más, será titular en la final de la Copa del Rey y en el resto de partidos de LaLiga en donde la Real Sociedad sigue en la pelea por clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada.