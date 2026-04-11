Real Sociedad - Alavés, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue minuto a minuto el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga entre Real Sociedad y Alavés desde Anoeta...

La jornada liguera de este sábado arranca en apenas un par de horas en Anoeta y aquí estamos para contarterlo... por delante tenemos un derbi vasco entre Real Sociedad y Alavés...

A la espera de conocer los onces iniciales de Anoeta, aquí os dejamos las alineaciones probables de ambos conjuntos. Un detallado análisis de nuestro compañero Rafa Cala.

La Real Sociedad, séptima con 41 puntos, y el Alavés, decimoquinto con tres puntos por encima del descenso, se medirán este sábado en Anoeta en un encuentro vital para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Real Sociedad y Alavés abren la jornada de este sábado en Anoeta con un auténtico partidazo y un derbi vasco entre dos conjuntos con objetivos bien distintos en este tramo final del campeonato. Pese a que la afición donostiarra tiene en mente ya la final de la Copa del Rey que disputará el próximo fin de semana, el buen rendimiento del conjunto de Pellegrino Matarazzo en LaLiga le ha llevado a luchar por los puestos europeos en esta recta final y quién sabe si incluso por la quinta plaza.

Precisamente para no perder comba con Real Betis y Celta, la Real Sociedad necesita ganar y tendrá que hacerlo con alguna baja ya que no podrá contar el técnico estadounidense con los lesionados Odriozola, Gorrotxategi, Zubeldia, Yangel Herrera y Rupérez, ni el sancionado Jon Martín.

Por su parte, el Alavés llega a la cita en Anoeta tan solo tres puntos por encima del descenso y para intentar llevarse los tres puntos, Quique Sánchez Flores recupera a Denis Suárez y a Lucas Boyé, aunque sin poder cotar con el sancionado Facundo Garcés y el lesionado Carlos Protesoni. El Alavés busca su segunda victoria a domicilio de forma consecutiva, algo que no ocurre desde hace más de dos años.