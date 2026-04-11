Real Sociedad - Alavés: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad busca la victoria para acercarse a la quinta posición de LaLiga que puede dar acceso a jugar la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Deportivo Alavés desea el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

Real Sociedad y Deportivo Alavés se enfrentan en el partido que abre la jornada de sábado en la fecha 31 de LaLiga. Un encuentro en el que miden fuerzas dos equipos que luchan por objetivos totalmente distintos. La Real Sociedad quiere el triunfo para acercarse a la quinta posición de la clasificación de Primera división que le puede dar billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Deportivo Alavés desea ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

¿Dónde ver por TV el partido Real Sociedad - Deportivo Alavés de LaLiga?

El partido que disputan la Real Sociedad y el Deportivo Alavés comienza a las 14:00 horas en el Estadio de Anoeta y se podrá ver por el canal Movistar+ LaLiga el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 31 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Real Sociedad - Deportivo Alavés de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club donostiarra y de la entidad vitoriana habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Real Sociedad - Deportivo Alavés de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

R. Sociedad No Iniciado - Alavés

Posibles onces titulares del partido Real Sociedad - Deportivo Alavés

En el aspecto estrictamente deportivo, la Real Sociedad tiene las bajas de los lesionados Odriozola, Gorrotxategi, Zubeldia, Yangel Herrera y Rupérez, y del sancionado Jon Martín. Por su parte, el Deportivo Alavés no puede contar con el sancionado Facundo Garcés y ni con el lesionado Carlos Protesoni.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Turrientes, Soler, Sucic; Pablo Marín, Oyarzabal y Guedes.

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada o Yusi; Antonio Blanco, Ibáñez, Guridi o Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Árbitro: Víctor García Verdura (Catalán).