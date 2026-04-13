La Real Sociedad no acude con piel de cordero a la final de Copa del Rey: "Para mí el Atlético de Madrid no es favorito"

El presidente del conjunto donostiarra se muestra optimista de cara a la cita del próximo sábado en La Cartuja y desea poder celebrar el título con su afición, al contrario de lo que sucedió en 2021 por la pandemia

Todos en Donostia tienen puestos ya los cinco sentidos en la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid que tendrá lugar el próximo sábado día 18 en La Cartuja. La Real Sociedad, que también pelea por una plaza europea a través de LaLiga, tiene ante sí la posibilidad de hacer historia y asegurar de paso un billete continental para la campaña venidera. Algo que pocos podían presagiar hace unos meses, cuando el club txuri urdin se veía obligado a cambiar de entrenador para alejarse de un descenso que acechaba.

Pese a ello, el presidente de la entidad vasca, Jokin Aperribay, ha sacado pecho para poner en valor el trabajo realizado en los últimos años, en los que su equipo se ha convertido en un habitual tanto en la lucha por Europa como en las últimas rondas del tornero del KO. "La Real pertenece a la zona noble del fútbol español. Ahí está su palmarés. Esta final supone consolidar una forma de hacer las cosas e ilusionar a los que trabajan internamente y a toda la afición. Estar en finales, en Europa, en puestos de honor en la Liga es ilusionante y es la forma de avanzar y de progresar. En los últimos 13 años hemos estado presentes en cinco semifinales de Copa, lo que significa que hemos sido competitivos. En 2014 nos encontramos con el Barcelona; el año pasado con el Real Madrid estuvimos muy cerca de jugar la final; hace dos contra el Mallorca pensábamos que lo podíamos conseguir... La Real lleva tiempo imaginando que puede estar en finales peleando por títulos y si no ha llegado antes ha sido porque no ha podido. Jugar dos finales y dos semifinales en siete temporadas es ilusionante”, destacó en una entrevista en El Diario Vasco.

El optimismo de Aperribay: "Cuando la Real está en el campo es mi favorito"

De cara al duelo ante el conjunto colchonero, además, el mandatario donostiarra cree firmemente en las posibilidades de la Real Sociedad, por más que las apuestas concedan más opciones a su rival. "La Real tiene la suficiente entidad para pelear la final de tú a tú al Atlético. Yo siempre soy optimista y para mí el Atlético no es favorito. Cuando la Real está en el campo, es mi favorito. Tenemos nuestras opciones, igual que el rival las suyas, y hay que aprovecharlas. Vamos a pelear por traernos la Copa. Espero una final disputada y competida. Tenemos muchas ganas de que llegue el día y podamos disfrutar de esa final con público que hace tanto tiempo que no vivimos”, destacó.

En este sentido, Aperribay recordó que en 2021 no tuvieron la posibilidad de festejar el título con sus seguidores, por lo que espera que ahora todos puedan disfrutar de esa experiencia que hace mucho que no saborean. “Cada final tiene su característica. Me lo he imaginado porque los guipuzcoanos hemos vivido eso al ganar la Liga de Gijón o la Copa de Zaragoza. Ojalá podamos ganar la Copa para celebrarla con los aficionados. Sería el segundo título en cinco años y sería algo extraordinario”, destacó.

La clave con Matarazzo: "Nos ha hecho creer"

Llegar a este punto no ha sido sencillo. Pero la llegada de Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara al equipo y para el presidente txuri urdin, una de las claves ha estado en el aspecto mental. "Cuando jugamos en Negreira y estuvimos con sus directivos ya les dije que estaríamos en la final. Yo siempre soy optimista, pero es verdad que en tres meses ha cambiado mucho la situación del equipo. El equipo tenía una buena base y lo que hacía falta era confiar, exigirle el máximo y plantear determinados puntos sobre los que evolucionar el juego y los propios jugadores. Rino nos ha hecho creer en nosotros mismos”, indicó.

La apuesta por Sergio Francisco: "No era el momento adecuado"

Pese a ello, Aperribay también defendió su apuesta por Sergio Francisco, que no pudo dar continuidad en el primer equipo al buen trabajo que venía desarrollando en la cantera. “Todos los equipos que había cogido Sergio en el club los había llevado al éxito: ascenso con el C, ascenso con el Sanse... Había hecho ocho años extraordinarios. Quizás no supimos darle a Sergio lo que necesitaba en ese momento, y lo que necesitaba el club y el equipo era un cambio más profundo. No creo que la apuesta que hicimos fuera mala, sino más bien que el momento no era el adecuado”, explicó, insistiendo en que el proyecto mantiene una línea de crecimiento que le hace mirar al futuro con ilusión.

“Se marcharon dos líderes en el aspecto deportivo como Olabe e Imanol y nueve meses después la Real está con velocidad de crucero. En el consejo estamos muy contentos de la gestión de estos meses. Nos habría encantado que los primeros seis hubiesen sido como estos tres últimos, pero no pudo ser, no era el momento. Tenemos que recapacitar sobre ese momento, pero éramos conscientes de que la materia prima estaba ahí, no solo para haber vuelto ahora a la senda de las victorias sino para los próximos años”., sentenció.