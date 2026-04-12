La ventaja de la Real Sociedad sobre el Atlético de Madrid

El equipo que entrena Diego Pablo Simeone parte con el cartel de favorito de cara a la final de la Copa del Rey en la que se enfrentará a un conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo que contará con factores a su favor para proclamarse campeón el próximo sábado en el Estadio La Cartuja

La Real Sociedad se enfrenta al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.IMAGO

La Real Sociedad, después de no poder pasar del empate a tres contra el Deportivo Alavés en su último partido de LaLiga, ya está concentrado en preparar de la mejor forma posible la final de la Copa del Rey que jugará el próximo sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla contra el Atlético de Madrid. Sobre el papel, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no parte como favorito debido a que su rival es uno de los tres grandes del fútbol español. A pesar de ello, la Real Sociedad va a contar con ventajas sobre el Atleti a la hora de jugar ese encuentro.

Más descanso físico, mejor preparación y menos presión para la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

El factor que más va a jugar a favor de la Real Sociedad durante la final de la Copa del Rey es que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a contar con mayor descanso. La Real Sociedad jugó este sábado y tendrá por tanto siete días de descanso. Todo lo contrario que le pasa al Atlético de Madrid, que también jugó contra el Sevilla FC este sábado, pero el equipo rojiblanco tiene que jugar este martes contra el FC Barcelona el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Esto desemboca en que la Real Sociedad va a contar con siete días para preparar la final de la Copa del Rey, por los tres días con los que sólo contará el Atlético de Madrid. Por tanto, la Real Sociedad va a tener mayor tiempo para planificar el duelo.

Por último, la Real Sociedad llega sin la presión de ser favorito que recae sobre un Atlético de Madrid que está ante la oportunidad perfecta de ganar un título que se le resiste desde LaLiga 2020/2021.

En la Real Sociedad están muy optimistas de cara a la final de la Copa del Rey

En la Real Sociedad no muestran ningún tipo de complejo a la hora de jugar la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. De hecho, algunos jugadores son optimistas.

Uno de los que se ha mostrado así es Take Kubo. "Yo también personalmente con la Real estuve en muchas semifinales y nunca había llegado a una final, así que muy emocionado por llegar a una final. Es mi primera final como profesional y ojalá la pueda ganar y la podamos disfrutar todos".

También ha hablado sobre ello Elustondo. "De momento no me imagino cómo será. Ojalá ver a Oyarzabal levantar la Copa. Hemos notado que la gente solo pensaba en la final, pero nosotros no lo hemos hecho. Prepararemos bien el partido".