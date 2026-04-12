Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Villarreal y la derrota del Celta de Vigo en la jornada 31 de Primera división

La jornada 31 de LaLiga EA Sports vivió este domingo un total de cuatro encuentros en los que se midieron Osasuna y Real Betis, Mallorca y Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Real Oviedo, Athletic Club y Villarreal

La jornada 31 de LaLiga EA Sports vivió este domingo un total de cuatro encuentros en los que no faltó la emoción y las sorpresas. Osasuna y Betis no pasaron del empate a uno y se quedan con un punto que sabe a poco. El Mallorca se aprovechó del cansancio del Rayo para llevarse los tres puntos con un histórico Muriqi. El Celta vio como el Real Oviedo le pasaba por encima en Balaídos. El Villarreal asaltó San Mamés y se aseguró casi la plaza de Champions League para la próxima temporada.

Osasuna 1-1 Real Betis

Osasuna y Betis empataron este domingo (1-1) en un duelo intenso en el que Abde adelantó al equipo andaluz en los primeros minutos y Budimir igualó el marcador desde el punto de penalti antes del descanso. Osasuna salió valiente, buscando la meta rival por las bandas con Rubén García y Rosier como protagonistas. Esa disposición tan adelantada permitió al Betis asestar el primer golpe a los 7 minutos. Pase al hueco de Bellerín y Abde definió a la perfección solo ante Herrera.

Mallorca 3-0 Rayo Vallecano

El Mallorca sale del descenso gracias al doblete de Vedat Muriqi y al tanto de Jan Virgili, que le permitieron imponerse a un Rayo (3-0) descentrado en gran parte del partido y con la mente puesta en su eliminatoria de Conference League, contra el AEK Atenas, cuyo encuentro de vuelta disputará el jueves. El ambiente, con un Son Moix superando a duras penas la media entrada, no era el ideal para un Mallorca que debía puntuar para salir nuevamente del descenso ante un Rayo que venía impulsado por su triunfo europeo (3-0, ante el conjunto griego) y con el aliciente de poder sellar prácticamente su permanencia en caso de salir victorioso.

Celta de Vigo 0-3 Real Oviedo

Apenas tres días después de ser goleado por el Friburgo en la Liga Europa, el Celta encajó otra dura derrota ante el Real Oviedo (0-3), que alimenta su sueño de permanencia en la máxima categoría con su segunda victoria consecutiva, la tercera en las últimas cuatro jornadas. El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se cargó de moral para el tramo decisivo del curso con un partido muy serio a nivel defensivo.

El Celta solo le generó peligro en una doble oportunidad de Andrés Antañón y Fer López que obligó a Aarón Escandell a lucirse para evitar el empate antes del cuarto de hora de juego. Y en ataque le bastó con aprovechar los regalos del rival para dejar resuelto el choque a falta de media hora para el final.

Athletic Club 1-2 Villarreal

Los de Marcelino querían ganar este domingo en San Mamés donde no lo hacía desde hacia casi ocho años. Los groguets se fueron al descanso con el 0-2 gracias a los goles de Sergi Cardona en el 27 y de Alfon en el 50. En el segundo tiempo, Guruzeta recortó distancias en el 85 pero no sirvió para sumar. Los leones reclamaron un posible penalti en el tramo final sobre Laporte y Pepe vio como le anulaban el tercero por fuera de juego.

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