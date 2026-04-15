Juan Musso responde a las quejas del Barça: "Es una locura querer hacer pasar esto como un robo, parece que fueron ocho penales que no les cobraron"

El portero del Atlético de Madrid, que volvió a ser titular ya con Oblak en el banquillo, fue uno de los hombres más destacados del partido con sus intervenciones, además valoró la actuación de Turpin y ya sueña con una final de Champions

Juan Musso está viviendo su mejor momento en el Atlético de Madrid. El meta argentino, siempre suplente del intocable Jan Oblak, ha aprovechado la lesión del meta esloveno para mostrar todo su potencia e incluso ha logrado que la afición colchonera no eche de menos la ausencia de su portero titular durante más de una década.

Anoche, Simeone con Oblak ya recuperado, optó por seguir confiando en el argentino que también defenderá la portería rojiblanca este próximo sábado en la final de la Copa del Rey, y dejó en el banquillo a Oblak, quien presumiblemente ya volverá a la portería en la próxima jornada de LaLiga.

Musso le dio la razón a Simeone completando un gran partido pero sobre todo una primera parte sobresaliente, dejando grandes intervenciones ante Lamine Yamal, Ferran Torres o Fermín. Tras el partido, Musso se mostraba exultante por haber conseguido el pase a las semifinales de la Champions League.

"Nunca dejé de creer desde chico y los sueños se pueden hacer realidad. Confiamos mucho en nuestro equipo. En ningún momento de la serie fuimos abajo. Intentamos dar lo mejor. Confiamos mucho en nuestro equipo, en nuestro sueño", reconocía el argentino, que también habló sobre las quejas del Barça sobre el arbitraje del francés Clément Turpin.

Juan Musso cree que el arbitraje fue correcto y aclara la jugada de Fermín

Especialmente fuertes fueron las críticas de Raphinha, que señaló directamente al colegiado como el gran culpable de que el Barça no esté ahora en semifinales, a lo que Musso respondió de forma contundente: "Es una locura querer hacer pasar esto como un robo. Parece que fueron ocho penales que no les cobraron. Fueron dos jugadas de último hombre, si están pidiendo penalti lo de Fermín... Me duele por él, se lastimó. Es un movimiento que se da en el momento de tapar con mi pierna".

Por último, el cancerbero rojiblanco también quiso agradecer a la hinchada colchonera su apoyo durante todo el partido. "Tenemos la mejor afición de Europa", dijo el argentino, que ahora sueña con llegar a la final y obviamente, ganarla: "Ojalá nos queden tres partidos de Champions. Uno no se encuentra en las semifinales de casualidad. Obvio que soñamos con ganarla. Nos gusta soñar en grande".

Koke, un capitán que sueña con levantar la Champions

También pasó por la zona mixta del Metropolitano Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, quien dejó claro que su es justo vencedor de la eliminatoria. "Contentísimo. Eliminar al Barcelona, con el nivel que tienen estos jugadores... Hicimos un partidazo en Barcelona, hoy el principio nos ha costado mucho y el equipo ha sabido sobreponerse. Somos justos vencedores de la eliminatoria. El esfuerzo de todo el equipo era importantísimo para pasar", declaró a los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro de vuelta en el Metropolitano.

Pero a los 24 minutos el Barça ya había igualado la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, un momento crítico donde el centrocampista tiró de experiencia: "Les dije a los compañeros que hay que seguir, que estaba empatada la eliminatoria, que había que seguir, que fuéramos a hacer un gol. El equipo ha sabido sobreponerse a ese golpe duro que hemos tenido en los 25 minutos. Hemos podido hacer el gol e incluso hemos tenido alguna ocasión más", afirmó.

"Teníamos el partido controlado de dentro, o eso parecía. Estábamos tranquilos. Es una jugada aislada, se ha llevado un par de rebotes, ha llegado el gol de ellos y estaba en fuera de juego por suerte", explicaba sobre el 1-3 anulado al Barça y acabó resaltando el gran partido de Musso: "Ha hecho un partidazo, igual que Marcos Llorente, Griezmann, Julián ha hecho un trabajo espectacular, Ruggeri... Hemos hecho todos un partidazo".