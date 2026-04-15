Rajada de Raphinha tras la eliminación en Champions: "Fue un partido robado"

El jugador del Barcelona, que no pudo jugar por lesión el encuentro decisivo ante el Atlético de Madrid de Copa de Europa, habló ante los medios de comunicación tras el 1-2, criticando la actuación de Clément Turpin, colegiado del partido

El Barcelona cayó eliminado en UEFA Champions League por el Atlético de Madrid. El gol de Lookman dejó la ventaja final a favor de los de Simeone, que avanzan a las semifinales de Copa de Europa. Sin embargo, el encuentro en el Metropolitano dejó acciones polémicas, como la tarjeta roja de Eric García en el minuto 79.

De esta manera, Raphinha, que está lesionado y no pudo disputar el partido, viajó con el equipo a la capital de España. En este sentido, el extremo del Barcelona habló ante los medios de comunicación tras la eliminación del conjunto de Hansi Flick de la Copa de Europa, criticando duramente la actuación del colegiado del choque, Clément Turpin.

El Barcelona, de nuevo en el foco por las polémicas arbitrales

El encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid comenzó con buenas sensaciones para el equipo de Hansi Flick, con el gol de Lamine Yamal en el minuto 4. De hecho, el extremo azulgrana tuvo a los 30 segundos una gran ocasión para abrir el marcador, que despejó Musso a saque de esquina. Sin embargo, las polémicas arbitrales volvieron a estar en el foco del partido del Metropolitano.

Una de las que más está dando de qué hablar es la tarjeta roja que vio Eric García en el minuto 79, en un momento en el que el Barcelona seguía buscando la remontada contra el Atlético de Madrid. En este sentido, el central catalán corta un ataque de Sorloth, que se quedaba solo hacia la portería de Joan García. Tras ello, Clément Turpin, tras revisarlo en el VAR, le indicó al defensa el camino de los vestuarios.

Hansi Flick y el "equipo joven" del Barcelona

Por su parte, Hansi Flick valoró, en la rueda de prensa posterior al encuentro, la expulsión de Eric García: "Los jugadores deben dar un paso. Somos un equipo joven. Mejoraremos en estas cosas. Todo el mundo puede estar contento hoy con lo que hemos hecho. Cada día hay que aprender y ser mejores. Trabajamos con los jugadores. Estamos decepcionados, pero es fútbol".

Tras ello, el Barcelona pone el foco en terminar la temporada en LaLiga, que la tienen prácticamente encarrilada tras la última victoria ante el Espanyol y el empate del Real Madrid frente al Girona. En este sentido, los de Hansi Flick comenzarán a preparar el encuentro del próximo miércoles ante el Celta de Vigo, además de la visita del Getafe en El Coliseum. Por el resto, al equipo catalán le espera Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis, Valencia.

Raphinha, sin pelos en la lengua con las decisiones de Clément Turpin

Además, Raphinha fue especialmente contundente hablando de la polémica arbitral en el Atlético de Madrid - Barcelona: "Para mí fue un partido robado. No solo eso sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el Barcelona llegue a ganar".

Por último, Raphinha, que fue testigo desde el Metropolitano del 1-2 final en el duelo de Champions League, apuntó que el resultado "fue duro, especialmente cuando ves que tienes que poner el triple de esfuerzo para ganar el partido. Entiendo cometer un error en un partido, ¿pero en dos consecutivos?". Además, el brasileño, tras el choque, le mandó un mensaje a la grada del Atlético de Madrid, tal y como captaron las cámaras de DAZN.