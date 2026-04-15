Simeone estalla de orgullo: "Jugar una semifinal de Champions es algo enorme"

Diego Pablo Simeone celebra la clasificación del Atlético de Madrid a semifinales de Champions tras eliminar al FC Barcelona con un mensaje de orgullo y ambición

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios tras la clasificación del Atlético de Madrid a las semifinales de la Champions League, un logro que volvió a situar al conjunto rojiblanco entre los cuatro mejores de Europa nueve años después. El técnico argentino destacó el esfuerzo colectivo, la mentalidad competitiva y la capacidad de reacción de su equipo ante el FC Barcelona.

“La única forma de competir es atacar”

Simeone fue claro al analizar la eliminatoria: “Solo hay una manera de enfrentarse a equipos como el Barça: atacándolos”. El entrenador insistió en que el plan no podía basarse únicamente en defender, ya que, en su opinión, el rival “te obliga a sufrir si no le presionas”.

El técnico explicó que los errores iniciales formaban parte del riesgo del partido: “Cuando cometes fallos contra equipos así, no te perdonan”.

Un partido de máxima exigencia táctica

El argentino reconoció que el inicio del encuentro fue complicado para su equipo, especialmente tras el empuje ofensivo del Barcelona. Sin embargo, valoró la capacidad del grupo para mantenerse dentro del partido y reaccionar con el paso de los minutos.

Simeone destacó que el duelo se equilibró en la segunda mitad gracias a los cambios: “La entrada del banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo ritmo”.

Reconocimiento especial para Lenglet

Uno de los nombres propios fue el de Clément Lenglet, protagonista de una acción desafortunada en defensa. Simeone quiso proteger al jugador y elogió su reacción: “Es un profesional extraordinario, tuvo la calma y la jerarquía para rehacerse”, afirmó el técnico, subrayando que el error no definió su rendimiento.

Claves del pase a semifinales

El entrenador explicó que la eliminatoria se decidió por detalles y por la capacidad del Atlético de aprovechar sus momentos clave. Recordó el valor del resultado conseguido en la ida y el esfuerzo defensivo en la vuelta.

También puso en valor el trabajo colectivo: destacó a jugadores como Griezmann, Llorente, Koke o Julián Álvarez, además de la aportación de los suplentes, que ayudaron a mantener la intensidad del equipo.

Orgullo y ambición sin techo

Simeone celebró alcanzar su cuarta semifinal de Champions con el Atlético, un hito que calificó como motivo de orgullo: “Jugar una semifinal de Champions es algo enorme. Vamos con ilusión y mucha fe”, señaló.

Sin embargo, el técnico evitó pensar en el próximo rival, ya sea el Arsenal FC o el Sporting CP, centrando el discurso en el descanso y en el siguiente compromiso liguero.