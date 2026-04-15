Los dardos del Atlético de Madrid al Barcelona para celebrar su pase en Champions: mensaje a Lamine Yamal, un perro azulgrana y el eslogan culé

El club rojiblanco se mostró muy activo en redes sociales para festejar su clasificación para las semifinales de la máxima competición continental, atacando de paso al conjunto azulgrana, que volvió a quejarse del arbitraje sufrido

La euforia se desató en el Metropolitano con el pitido final del francés Clément Turpin. El Atlético de Madrid sufrió de lo lindo ante un FC Barcelona volcado hasta el último minuto. Pero la conclusión del choque dio paso a una explosión de felicidad en las filas rojiblancas, también en redes sociales, donde el club colchonero volvió a tirar de ingenio no solo para celebrar el pase de su equipo a las semifinales de la Champions, sino para lanzar dardos a un conjunto azulgrana que una vez más puso el grito en el cielo al sentirse perjudicado por el árbitro, reclamando un penalti sobre Dani Olmo y protestando por el gol anulado a Ferran Torres y la posterior expulsión de Eric García.

Lo primero que publicó el club madrileño, tras un "¡Allá vamos!" para anunciar su clasificación, fue un simpático vídeo de dos personas pinchando y escuchando música con sendos escudos del Atlético colocados sobre ellas: "Nosotros ahora mismo". Luego, ya tras la rueda de prensa de Diego Simeone, publicó dos breves mensajes para pulsar las sensaciones de su gente: "bueno" y "qué tal". Solo era un anticipo de lo que estaba por llegar.

Un llamamiento a LeBron James que se vuelve en contra

Así, el siguiente meme compartido en X ha sido bastante comentado, al parodiar la imagen de LeBron James, con auriculares y gafas, que Lamine Yamal trató de proyectar en la previa para apelar a una remontada en el coliseo colchonero, como hicieran los Cleveland Cavaliers en las Finales de la NBA ante los Warriors. En clave rojiblanca, los elegidos para responder al alegato de la estrella barcelonista con el mismo 'look' fueron Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

El león que se convierte en perro

No quedó ahí la cosa, pues el siguiente meme compartido desde la cuenta oficial del Atlético también ha escocido bastante en el Barça, al mostrar un vídeo en el que un león con un escudo del conjunto azulgrana tiene atemorizados a un grupo de turistas, hasta que echa a correr y acaba descubriéndose que en realidad es un inofensivo perro.

"Más que un club"

También se acordó el club rojiblanco en sus redes del "golito de Lookman" que acabó por darles el pase a semifinales, junto a una imagen de un halcón, y remató su particular fiesta con otra pulla directa a su rival. Para ello, utilizo el eslogan más famoso de la entidad catalana y lo hizo suyo junto a un vídeo de los pupilos de Simeone festejando la clasificación ante un metropolitano que seguía a rebosar una vez acabado el partido: "Atlético de Madrid. Más que un club".

La respuesta del Barcelona

En el FC Barcelona, por su parte, trataron de animar a su hinchada tras tan duro varapalo, el segundo que sufren esta temporada frente al conjunto rojiblanco tras caer también en la Copa del Rey, y mostraron sus esperanzas en que el fútbol vuelva a brindarles una nueva oportunidad en la máxima competición continental. "Lo hemos dado todo y no ha podido ser. Es duro, muy duro. Nos hemos dejado la piel en el campo y hemos estado cerca. El futbol siempre te da revancha", apuntó, además de expresar sus "infinitas gracias" a los aficionados culés "por estar siempre ahí". Ni una sola mención a su adversario, pero sí una advertencia final en catalán: "Hemos caído y nos hemos levantado Nunca han faltado las ganas de levantarse".