Lamine Yamal pide un favor a Simeone para el partido de vuelta

La estrella barcelonista compareció en rueda de prensa en la previa del gran partido del año y aseguró que su equipo está convencido de que puede remontar el 0-2 de la ida

Compareció Lamine Yamal en la sala de prensa del estadio Metropolitano con una imagen de lo más relajada -chándal, chanclas y gafas de pasta-, transmitiendo una imagen de tranquilidad impropia pese a la exigencia del momento. El FC Barcelona afronta este martes el mayúsculo reto de remontar el 0-2 encajado en la ida para seguir vivo en la Champions League.

El encuentro llega en un momento muy positivo a nivel personal para el '10' del Barça, un futbolista que se siente totalmente preparado para asumir el protagonismo exigido si el partido lo requiere. "Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana, estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias", explicó. "Prometemos que, si nos eliminan, será apretando hasta el final, defenderemos este escudo. La remontada es muy posible, para eso estamos aquí".

En este discurso, y una vez más marcando la diferencia con personalidad y haciendo gala de un temperamento distendido pese a sentirse en el ojo del huracán, envió incluso un comentario al entrenador rival, Diego Pablo Simeone, haciéndole una pequeña sugerencia en su planteamiento inicial. "A ver si el 'Cholo' me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador, espero que sí".

Un mensaje para la afición

El joven atacante, referente indiscutible de su equipo, quiso enviar un mensaje de unidad y confianza a la afición barcelonista en la previa del gran duelo. Sus argumentos, todos de peso, en especial el sentimiento barcelonista que tienen en común todos de los jugadores que vienen de la cantera. "Creo que somos un equipo joven, somos todos culés, muy culés y lo hemos demostrado muchas veces. Hay que hacer lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por este escudo, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo”, aseguró con determinación.

Lejos de mostrarse condicionado por la presión del escenario, Lamine volvió a evidenciar una personalidad poco habitual para su edad. Ante una sala repleta de medios, restó importancia al peso individual que pueda recaer sobre él. "Desde pequeño he cogido más responsabilidades de las que debía. Estoy acostumbrado. Por suerte, estoy jugando en el Barça y hay jugadores de mucha calidad, veteranos de clase mundial que lo demuestran cada año, no creo que pase sólo por mí, si pasase esto tampoco me importaría", afirmó.

Ha dejado atrás las dudas

En esa misma línea, reforzó su confianza en el grupo y recordó que su equipo está cargado de buenos argumentos y efectivos para hacer temblar a cualquier rival. "Tenemos muchos jugadores que pueden remontar por sí mismos y por eso confío en el equipo".

Por último, Lamine también recordó las dudas que surgieron sobre su rendimiento al inicio de la temporada, marcadas en parte por problemas físicos. Lejos de esconderse, el extremo reivindicó su ambición en los momentos decisivos. "Estoy con muchas ganas, siempre he dicho que a principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel por la pubalgia y me gusta que lleguen estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas que llegue mañana", concluyó.

Con este discurso, el joven talento azulgrana deja claro que el equipo afronta el partido con convicción, sin complejos y con la ambición de darle la vuelta a la eliminatoria.