La renovación de Fernando Alonso, sobre la mesa

En medio de la crisis de Aston Martin y de los líos de la nueva reglamentación de la F1, poco se está hablando de la continuidad de Alonso en particular y de la 'silly season' en general

Mucho se está hablando de Aston Martín en este arranque de temporada y pocas cosas de las que se dicen son buenas. Por los malos resultados de la escudería británica han sido señalados los ingenieros de Honda, Adrian Newey e, incluso, ya fue degradado Andy Cowell antes de que comenzara el gran circo. De momento, los únicos que se libran son los pilotos, que poco pueden acertar o fallar cuando su objetivo esta siendo hacer el máximo de vueltas posible o, en el caso de Fernando Alonso, terminar en el último gran premio celebrado en Japón.

A eso se añade que la nueva reglamentación no gusta entre los pilotos, que no desaprovechan ocasiones como el último accidente de Bearman para recordárselo a la FIA y a la FOM. El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen ha amenazado con marcharse si la situación no cambia y él sigue "aburriéndose".

Casi nadie habla de ello, pero en esta situación, Fernando Alonso acaba contrato a final de temporada y, aunque tenía en el contrato la opción de seguir en Aston Martin, la situación actual de su equipo y de la Fórmula 1 deja en duda tanto si él querrá seguir como si el propio Aston Martin querrá seguir contando con sus servicios.

Viendo que las prioridades son otras, apenas se está hablando de la 'silly season' en este inicio de temporada. Sin embargo, hay quien apunta que no se ha descuidado y que, en el caso del piloto español, podría continuar al menos un año más para tratar de lograr su objetivo de luchar por victorias y por un campeonato del mundo, algo que, finalmente, en este 2026 tampoco va a poder. Así lo aseguran en el podcast 'The Race' los periodistas especializados en F1, Jon Noble y Scott Mitchell-Malm.

El 'factor Adrian Newey' influiría en Alonso

Según éstos, el piloto español renovaría por una temporada más, que sí podría ser, en ese caso, su último año en la Fórmula 1. "Sospecho que aguantará una temporada más con la esperanza de mejorar y acabar su carrera en una mejor posición", afirma Jon Noble, quien entiende que Alonso quiere disfrutar de una temporada buena junto a Adrian Newey después de haber querido trabajar con él toda su carrera. "Creo que Fernando sentirá que lo ha dado todo. Tiene un coche de Adrian Newey que no está rindiendo, aunque todavía siente que puede rendir al máximo", añadía.

Scott Mitchell-Malm coincide en el 'factor Newey' y en el hecho de que ya vivió una situación parecida con Honda en McLaren y sabe que el proyecto irá a más con el paso de los meses. "El hecho de que hayan puesto tanto potencial en el proyecto de Aston Martin hasta ahora, y con Newey allí, hace que se pueda quedar un año más", indica el analista sueco.