Pedro de la Rosa confirma lo que todos se temían con el Aston Martin de Fernando Alonso

La escudería británica ha empezado a la cola tras el cambio de reglamentación y ahora le toca nadar a contracorriente para tratar de ponerse al día

¿Qué necesita Aston Martin para tener un buen coche? Esa es la pregunta que se hacen muchos aficionados. Tras 'venderse' a bombo y platillo que para 2026 podían ser un equipo puntero aprovechando el brusco giro que iba a dar el reglamento, el tortazo ha sido doble al comprobar que no solo no subían peldaños para codearse con los mejores, sino que ni las mágicas manos de Fernando Alonso servían para pasar de ser (y con diferencia) el peor coche de la parrilla.

Si bien se celebró el arriesgado diseño del monoplaza, tal tendencia saltó por los aires frente a un motor que no simplemente no funcionaba. Ya no es que el coche fuese lento –que también–, es que era casi imposible de conducir por problemas de fiabilidad asociados a unas vibraciones que incluso ponían en peligro a los pilotos.

Tras el bochorno inicial, y entendiendo que tiraban para adelante como pudiesen o abandonaban, en Aston Martin han alcanzado un acuerdo con los nipones para nadar todos en la misma dirección; eso sí, ello no esconde que además del motor haya más puntos débiles como ciertos matices aerodinámicos, sin olvidar que a nivel de chasis, y tal como recalca el propio Adrian Neway, tampoco pasarían de mitad de tabla. Pues bien, por si con esas pistas no fuese suficiente, ha llegado Pedro de la Rosa, embajador de la marca, para confirmar lo que muchos temían: el Aston Martin de Fernando Alonso debe mejorar absolutamente en todo y está lejísimos de pelear con los mejores.

Toma la palabra Pedro de la Rosa

"Adrian fue muy transparente. En Australia, explicó muy bien la situación. Nos dijo que las vibraciones resultaban sumamente incómodas para los pilotos. Para paliar este contratiempo estamos trabajando muy duro con Honda. Probamos algunas medidas en Suzuka para mitigar las vibraciones. Creo que vamos por buen camino para solucionarlo. Pero, obviamente, queremos acelerar el proceso", comenta el español en una entrevista con Sky Sports F1 antes de certificar que el hecho de incorporar nuevas piezas en Suzuka no ha supuesto un gran paso al frente.

"Hemos puesto muchas cosas en marcha solo para ser más competitivos. En la F1 nunca se es lo suficientemente competitivo. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, necesitamos dar grandes pasos. Tenemos que asegurarnos de que cada vez que salimos a pista, el coche sea más rápido. ¿Es la unidad de potencia? ¿Es la aerodinámica? ¿Es la suspensión? No nos importa. Tenemos que mejorar en todas las áreas", sentencia.

Curvas rápidas, rectas, sobreviraje...

Llegados a este punto hay que tener clara una cosa: Honda lo ha hecho mal, pero el AMR26 tiene más problemas que no provienen de la marca nipona. Hablamos de un coche con demasiado peso, que en recta no tira y que en curvas rápidaa no termina de agarrarse. El bólido es malo; tanto es así que junto a Cadillac es el único que aún no ha terminado en los puntos. Hace poco 'celebraron' acabar la carrera en Suzuka. Así están las cosas...