Fernando Alonso sufre el rechazo de la Iglesia para hacer de chófer del Papa

Ahora que se acerca la primera visita del papa León XIV a España, Yago de la Cierva ha recordado que en su día propusieron al asturiano para que condujera el 'papamóvil'

Con la Iglesia hemos topado. Eso debieron pensar los que en su día se imaginaron a Fernando Alonso haciendo de chófer del Papa en España. Con motivo de la primera visita del papa León XIV a tierras españolas como Sumo Pontífice, que tendrá lugar entre los días 6 y 12 de junio, ha sido desvelada una curiosa anécdota cuando era Benedicto XVI el sumo pontífice.

Fue en 2011, durante la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud), cuando Yago de la Cierva, coordinador de los viajes papales a España, propuso que el papamóvil lo condujese el piloto asturiano. Muchos pensaron que se trataba de una broma, pero la propuesta fue tan formal que la Iglesia tuvo que responder negativamente ante ello y recalcar que dicho vehículo sólo podía ser conducido por un policía nacional: "En el 2011 pedimos expresamente si el papamóvil lo podía conducir Fernando Alonso. Pusieron el grito en el cielo y nos dijeron, ¡de ninguna manera! Yo defendí esa idea y dije 'yo creo que sabe conducir, osea, creo que el Papa no corre peligro'. Pero respondieron 'no, tiene que ser un policía nacional', y fue un policía nacional".

En aquella ocasión, la Fórmula 1 estaba de parón y era la ocasión perfecta para intentar conseguir semejante estampa de la que han hecho hasta algún que otro 'meme'. Dentro de dos meses, León XIV visitará Madrid, Barcelona y dos de las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife). Pero De la Cierva, esta vez, tiene otros planes: "Vamos a intentar muchas cosas porque creo que le da sabor y... no sé por qué se ríen. Le da sabor a la visita y tiene mucho sentido. Entonces, la agenda tiene grandes bloques y en esos grandes bloques que tiene que decidir el Santo Padre, habrá sorpresas".

Esta vez, la visita de León XIV coincide con el GP de Mónaco (del 5 al 7 de junio) y en la semana previa al GP de Barcelona-Catalunya (del 12 al 14 de junio), por lo que por mucho que hubiesen aceptado no podrían haberlo conseguido por cuestiones profesionales del piloto ovetense.

Pese a ello, Fernando Alonso mantiene la fe

La tercera temporada en las filas de Aston Martin ha comenzado siendo nefasta para Fernando Alonso, que se ha tenido que conformar con terminar las carreras en lugar de soñar con el podio ante los numerosos problemas que ha presentado tanto el motor diseñado por Honda como el monoplaza ejecutado por Adrian Newey.

Pese a todos los problemas que están tratando de resolver a marchas forzadas en Silverstone, Alonso mantiene la fe en su equipo: "La temporada es larga y si se identifican y solucionan los problemas, hay tiempo para estar en la segunda mitad de año o en el último tercio en una posición mucho mejor. En ello trabajamos".

Al mismo tiempo, tanto Aston Martin como Honda han avisado que las vibraciones estarán resueltas en el próximo gran premio, que se va a celebrar en Miami, pero que el paso adelante tardará más, ya que la prioridad es la fiabilidad y sólo han podido acabar una carrera de seis posibles si contamos con Alonso y Stroll.