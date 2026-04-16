Cesc Fàbregas se adelanta a la recompra de Jacobo Ramón por el Real Madrid

El técnico del Como 1907 se fija en el central del Palmeiras, Luis Benedetti, para su proyecto en Serie A, ante la posible salida de Jacobo Ramón de vuelta al Real Madrid

El Como 1907 de Cesc Fàbregas sigue dando pasos firmes en su crecimiento deportivo y ya planifica la próxima temporada con nuevos objetivos en el mercado. El club italiano ha puesto el foco en Luis Benedetti, joven central del Palmeiras, como posible refuerzo para su defensa.

La operación se enmarca en una estrategia clara del equipo lombardo: apostar por talento joven con proyección. En este contexto, la posible salida de Jacobo Ramón de vuelta al Real Madrid obliga a reforzar la zaga con un perfil de futuro.

El Como de Fàbregas consolida su proyecto en la élite italiana

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada en Italia. Su posición en la tabla y su rendimiento en Copa reflejan el crecimiento de un proyecto ambicioso.

El conjunto italiano se mantiene en la pelea por puestos europeos y ha logrado competir al máximo nivel con una plantilla construida bajo criterios muy definidos. Quintos en la Serie A, entrar en la próxima Champions League es un objetivo realista en Como.

Luis Benedetti, objetivo prioritario para reforzar la defensa

Luis Benedetti, central brasileño del Palmeiras, es uno de los nombres que maneja la dirección deportiva. Con apenas 19 años, destaca por su físico imponente y su proyección dentro del fútbol sudamericano.

Su valoración ronda los 25 millones de euros, una cifra elevada para un jugador con experiencia limitada en el primer equipo, donde ha disputado 16 encuentros.

A pesar de ello, el Como considera que su fichaje encaja en la política de incorporaciones basada en talento joven con margen de crecimiento, como ha hecho con Nico Paz, Jacobo Ramón o Assane Diao.

La posible salida de Jacobo Ramón condiciona el movimiento

La planificación del club también depende de las salidas. En este caso, todo apunta a que Jacobo Ramón podría abandonar el equipo al finalizar la temporada.

El defensor español tiene una opción de recompra por parte del Real Madrid, lo que hace probable su regreso al club blanco en el próximo mercado, como apunta As. Este escenario obliga al Como a buscar alternativas en el mercado que puedan cubrir esa posible baja en la defensa.

La apuesta por jóvenes talentos, eje del modelo de Fàbregas

El proyecto del técnico español gira en torno al desarrollo de jóvenes jugadores. Casos como el de Nico Paz reflejan el éxito de esta estrategia en el equipo.

El propio Fàbregas confirmó esta línea de trabajo: “Siempre estamos en movimiento. Es demasiado importante ver a los jugadores en directo”, explicó sobre el seguimiento de talento emergente.

Fàbregas habla con Jacobo Ramón y Posch durante el Lazio - Como

Un mercado clave para consolidar el crecimiento del Como

El próximo mercado de fichajes será determinante para el futuro del club italiano. La intención es reforzar la plantilla sin perder la identidad que ha permitido competir esta temporada.

El Como busca consolidarse como un equipo competitivo en la élite y seguir creciendo con una base joven y ambiciosa, en un proyecto que continúa ganando protagonismo en el fútbol europeo, cuando tan solo 2 puntos le separan de clasificarse a la próxima Champions League.