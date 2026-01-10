Cesc Fàbregas: “Jesús Rodríguez hace todo bien, solo le falta rematar las jugadas y valdrá 80 millones”

Cesc Fàbregas elogia a Jesús Rodríguez y asegura que, el día que cierre sus jugadas, podría valer 80 millones de euros

En los instantes finales del partido, Martin Baturina sorprendió con un golazo de derecha con rosca a la escuadra, que permitió al Como 1907 sumar un punto frente al Bolonia y mantener su presencia en puestos europeos. El empate 1-1 rompió la racha de tres victorias consecutivas del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, aunque los locales siguen sextos con 34 puntos, con siete de ventaja sobre el Bolonia, que no gana hace siete jornadas y se mantiene octavo.

Fábregas ensalza a Jesús Rodríguez

El técnico del Como, Cesc Fàbregas, destacó el trabajo de Jesús Rodríguez en su equipo: “Hace todo lo que le pido y marca la diferencia. Ha regateado a todos, incluso a mí desde el banquillo, pero le falta cerrar las jugadas. Cuando lo consiga, valdrá 80 millones de euros. Esta es la primera vez que juega tanto; nunca lo hizo ni en el Betis”, afirmó.

La ofensiva del Como durante el segundo tiempo fue intensa y logró transformar una aparente derrota en un empate gracias al gol de Baturina. Nico Paz estuvo cerca de igualar antes, estrellando un remate en el poste. La solidez del Como en casa sigue intacta: junto con Nápoles y Juventus, es uno de los equipos que mantiene su invicto en el Giuseppe Sinigaglia.

Inicio intenso y primeras oportunidades

El encuentro comenzó con un susto para los locales, cuando Jean Butez realizó una de las mejores paradas de la Serie A para evitar un gol casi inmediato de Cambiaghi. Tras esto, el Bolonia apenas inquietó a los porteros rivales, mientras que el Como comenzó a crear sus primeras ocasiones. Al minuto 23, Nico Paz remató tras un error defensivo de Lucumí, quien más tarde sería sustituido por lesión.

Sin embargo, fue el Bolonia el que abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Nicoló Cambiaghi, asistido por Santiago Castro, aprovechando errores defensivos del Como. El equipo local respondió con determinación, intentando neutralizar la ventaja visitante.

Cambiaghi y la expulsión que cambió el partido

La situación se complicó cuando Cambiaghi recibió tarjeta roja directa por propinar un codazo a Alberto Moreno, lo que equilibró nuevamente las fuerzas en el campo. Poco después, un penalti a favor de Douvikas fue revisado por el VAR, y el Como logró mantener su presión ofensiva con los cambios de Caqueret y Baturina.

Finalmente, en el minuto 94, Baturina aprovechó un balón dentro del área y marcó un golazo desde el pico, asegurando el empate 1-1 que mantiene al Como en plaza europea y deja al Bolonia con la frustración de sumar solo un punto fuera de casa.

El Como 1907 alineó un 4-5-1 con Butez en portería, Moreno, Kempf, Carlos y Van Der Brempt en defensa; Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz y Rodríguez en mediocampo; y Douvikas como delantero. Por su parte, Bolonia formó también con un 4-5-1, con Ravaglia bajo los tres palos; Zortea, Heggem, Lucumí y Miranda en defensa; Freuler, Pobega, Rowe, Fabbian y Cambiaghi en el medio; y Santiago Castro en punta.

El próximo partido enfrentará al Como de local ante el Milan, mientras que el Bolonia visitará al Hellas Verona en la jornada siguiente.