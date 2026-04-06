'Batacazo' para el Como de Cesc Fàbregas

El Como sufrió un batacazo al empatar sin goles contra Udinese, frenando su racha de cinco victorias consecutivas en la Serie A

El Como de Cesc Fàbregas vio interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas en la Serie A tras empatar sin goles (0-0) frente al Udinese en el estadio Friuli. El equipo lariano, que buscaba consolidarse en la zona de Champions, no logró superar a un rival ordenado y terminó sufriendo un partido con pocas oportunidades claras. Aun así, el empate mantiene al Como en la cuarta posición con 58 puntos, aventajando por cuatro unidades a Juventus y Roma.

Un partido con pocas ocasiones y cambios tácticos

El entrenador Cesc Fàbregas se vio obligado a modificar su alineación por las bajas de Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez, apostando por Álex Valle, Nico Paz y Assane Diao de inicio, mientras que Sergi Roberto y Álvaro Morata ingresaron desde el banquillo en la segunda mitad. Pese a los cambios, el Como no logró concretar sus oportunidades y se vio limitado por la solidez defensiva del Udinese.

El primer tiempo mostró un ritmo bajo, con acciones destacadas como un remate de Arthur Atta desviado por Jean Butez y un disparo de Karlstrom bloqueado por Diego Carlos. Por el lado del Como, apenas un tiro lejano de Nico Paz probó al arquero Maduka Okoye.

Segunda mitad sin goles pese a la reacción lariana

En la segunda parte, Fàbregas ajustó la formación a una defensa de cinco, colocando a Assane Diao como punta y buscando mayor profundidad ofensiva. Las ocasiones más claras llegaron por medio de Sergi Roberto, que cabeceó fuera por poco, y Mergim Vojvoda, cuyo intento se fue por encima del travesaño. Por su parte, Udinese generó peligro con Nicolò Zaniolo y Jesper Karlstrom, pero la defensa y el portero del Como evitaron la caída de su arco.

Álvaro Morata, ingresando desde el banquillo, logró provocar dos tarjetas amarillas para el Udinese, aunque no pudo marcar, dejando el marcador en un 0-0 final.

Próximos compromisos del Como de Cesc

A pesar de que el Como no pudo romper el empate y vio frenada su racha de cinco victorias consecutivas, el equipo continúa firme en la zona europea de la Serie A, manteniéndose en la cuarta posición con 58 puntos. Quedan siete jornadas por disputarse y cada encuentro será crucial para consolidar la presencia del club lariano entre los equipos que luchan por puestos de competición continental.

De cara a los próximos compromisos, el entrenador Cesc Fàbregas deberá gestionar la recuperación de varios jugadores clave que estuvieron ausentes o limitados en el duelo frente al Udinese, a fin de reforzar tanto la defensa como el ataque, donde el equipo mostró carencias a la hora de concretar ocasiones claras.

El próximo enfrentamiento ante el Inter, líder de la Serie A, será un verdadero examen de nivel y concentración para el Como, que buscará no solo sumar puntos, sino también demostrar que puede competir contra los equipos de mayor jerarquía del campeonato.