Cesc Fábregas y su armada española hacen historia en la Copa de Italia

Cuarenta años después, el Como 1907 vuelve a disputar unas semifinales. Y lo hará tras vencer en los penaltis al Nápoles (6-7)

El Como 1907 de Cesc Fàbregas tumbó este martes al Nápoles en unos cuartos de final de Copa Italia que se decidieron en la tanda de penaltis, con 16 penaltis ejecutados que acabaron con el error de Lobotka y el pase a semifinales de la revelación del fútbol italiano en las dos últimas temporadas.

Desde la temporada 1985-86, el Como no estaba en unas semifinales de Copa Italia. Nico Paz, Sergi Roberto, Jesús Rodríguez, Alberto Moreno, Morata (no jugó por lesión) y compañía igualaron la mejor marca histórica del club dejando por el camino a todo un campeón del 'Scudetto' en su casa. En aquella ocasión, en esas primeras semifinales, los 'lariani' perdieron ante el Sampdoria. En esta, también a partido doble, espera el Inter de Milán. Otro reto gigante para un equipo que no se cansa de derribar marcas.

Sufrió para conseguirlo, pero lo logró con la fortuna inevitable que portan los penaltis. Partido igualado en la casa de Diego Armando Maradona. Cesc Fàbregas consiguió anular una vez más al que un día fue su maestro en el Chelsea. Tercer partido consecutivo en el que el técnico catalán no perdió ante Antonio Conte. Le ganó dos de esos enfrentamientos.

Se adelantó en el marcador, curiosamente, con un tanto de Baturina desde los once metros. El uruguayo Olivera, en un intento de despejar un centro lateral, impactó directamente contra Smolcic, que no pudo rematar con comodidad. El VAR llamó al colegiado, que no señaló pena máxima en un inicio, para revertir su decisión y castigar la infracción napolitana. Gran definición de Baturina, no es fácil superar a Milinkovic-Savic, especialista bajo los palos en estas situaciones.

Fue un tanto justo antes del descanso, en el minuto 39, de esos que habitualmente en el fútbol significan algo más que el propio gol. Por el golpe que se asesta justo antes de encarar el vestuario. Pero, una vez más, el Nápoles de Antonio Conte demostró que está hecho de otra pasta. Que en una temporada de contratiempos por las lesiones, todo puede superarse. Y en el mismo minuto 46, el primero de la segunda mitad, consiguió empatar el duelo.

En un abrir y cerrar de ojos se le escapó al Como la victoria. Y con gol del jugador de moda en Nápoles. Antonio Vergara, un canterano nacido a la tierra del Vesubio que hasta hace dos meses era un completo desconocido, anotó su tercer tanto de la temporada. Cada uno de ellos en una competición diferente. Liga de Campeones, Serie A y Copa Italia. Todo en menos de dos semanas. Impacto total el suyo.

Igualadas las fuerzas, con el Nápoles sin la posibilidad de utilizar las bazas de Anguissa, Neres, De Bruyne, Di Lorenzo o McTominay, todos lesionados, los penaltis comenzaron a ser una opción real para decidir el pase a las semifinales. Introdujo Conte a Lukaku, todavía demasiado fuera de ritmo como para ser decisivo.

Fue tan concreta la posibilidad de acabar el duelo desde el punto de penalti que Fàbregas sacó del campo a su estrella, a un Nico Paz que suma tres de tres errores desde los once metros desde que está en Italia.

Llegaron los penaltis. Lukaku fue el primero en fallar. Milinkovic-Savic salvó al belga con una parada al penalti de Máximo Perrone. Los intuyó todos el meta serbio, pero solo los rozó. Cuando llegó el momento de lanzar el suyo propio, el sexto en la lista de Conte, se cobró el cheque de la fortuna. Estrelló el penalti en el larguero, se iba fuera cuando tocó en el cuerpo de Butez y acabó entrando de manera rocambolesca.

Se salvó el Nápoles, pero no por mucho tiempo. En el décimo sexto penalti ejecutado entre ambos, Lobotka no pudo superar a Butez. Y el Como agrandó su historia. Volvió a las semifinales tras 40 años. El Inter, próximo obstáculo hacia la final.

Ficha técnica:

Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (Alisson Santos, m.60), Lobotka, Elmas, Olivera (Spinazzola, m.60); Antonio Vergara (Gutiérrez, m.74), Giovane (Politano, m.60); Hojlund (Lukaku, m.74).

Como 1907: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Jacobo Ramón (Kempf, m.53), Álex Valle; Perrone, Sergi Roberto (Da Cunha, m.66); Addai (Jesús Rodríguez, m.66), Caqueret, Baturina; Nico Paz (Vojvoda, m.82).

Goles: 0-1 (39') Baturina (p); 1-1 (46') Vergara.

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Elmas (m.69) por parte del Nápoles; y a Jacobo Ramón (m.44), Sergi Roberto (m.62) por parte del Como 1907.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia).