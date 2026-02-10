Cristiano Ronaldo levanta la huelga y apunta a volver a jugar este fin de semana

Cristiano Ronaldo pone fin a la tensión en el Al Nassr, regresa a los entrenamientos y apunta a volver a jugar este fin de semana

La situación que mantuvo en vilo al Al Nassr y al fútbol saudí durante los últimos días ha llegado a su desenlace. Cristiano Ronaldo ha decidido cerrar su periodo de protesta y ya se ha reincorporado con normalidad a los entrenamientos del conjunto de Riad. Tras varios días de incertidumbre, todo apunta a que el delantero portugués volverá a competir oficialmente el sábado 14 de febrero, cuando su equipo se enfrente al Al Fateh en la liga saudí.

El origen del conflicto: desacuerdos deportivos y gestión institucional

La ausencia de Cristiano en los dos últimos compromisos del Al Nassr no fue casual. El capitán del equipo optó por no participar en los encuentros ante Al Riyadh y Al Ittihad como medida de presión ante una serie de decisiones que consideraba perjudiciales para su club. En el centro del conflicto apareció el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), responsable de la política deportiva de varios grandes equipos del país.

El portugués interpretó que el trato no estaba siendo equitativo, especialmente tras el movimiento de Karim Benzema, que reforzó al Al Hilal, principal rival del Al Nassr en la lucha por el título. Esta situación generó un profundo malestar en Cristiano, que entendía que su equipo quedaba en desventaja competitiva.

Una protesta con trasfondo social

Más allá de lo estrictamente deportivo, la protesta de Cristiano incluyó un aspecto menos visible pero decisivo. El delantero puso sobre la mesa el retraso en el pago de salarios a empleados y colaboradores del club, una circunstancia que consideró inaceptable. Según medios portugueses, esta cuestión fue clave para endurecer su postura y prolongar su ausencia de los terrenos de juego.

Este gesto fue interpretado dentro del club como una muestra de liderazgo que trascendía el césped, defendiendo no solo los intereses deportivos del Al Nassr, sino también la dignidad laboral de quienes forman parte de la entidad.

El acuerdo que desbloqueó la situación

La tensión comenzó a disiparse cuando la directiva del Al Nassr decidió regularizar todos los pagos pendientes con sus trabajadores. Este movimiento fue entendido como una señal clara de voluntad para resolver el conflicto y acercar posturas con su principal figura.

Paralelamente, el club devolvió plenas funciones a José Semedo, director general, y Simão Coutinho, director deportivo, cuyos poderes habían quedado limitados durante el mercado invernal. Este cambio en la estructura interna ayudó a reconstruir la confianza y facilitó el regreso del portugués.

Regreso progresivo a la competición

Cristiano ya ha participado en sesiones colectivas de entrenamiento y, aunque no estará disponible para el próximo compromiso continental en la Champions League Two de Asia, sí apunta a reaparecer en el campeonato doméstico. El cuerpo técnico y el club prefieren una vuelta gradual, evitando riesgos innecesarios.

Con 17 goles en la temporada, el atacante luso sigue siendo la referencia ofensiva del equipo y mantiene intacta su ambición competitiva pese a sus 41 años. Su regreso supone un impulso anímico para el vestuario y para una afición que nunca dejó de respaldarlo.

Cristiano vuelve a escena con el foco en el título

El cierre de este episodio devuelve la calma al Al Nassr y reubica el foco en lo deportivo. Cristiano Ronaldo vuelve a estar disponible para liderar a su equipo en la recta decisiva del curso, con el objetivo de recortar distancias con el Al Hilal y pelear por el campeonato.