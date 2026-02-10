Jornada 26 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 26 de la Premier League se disputa entre semana con una agenda cargada de partidos clave que pueden marcar el rumbo del campeonato

La Premier League no da tregua y, como viene siendo habitual desde el inicio del curso, vuelve a ofrecer una semana cargada de fútbol del más alto nivel. Este martes 10 y miércoles 11 de febrero, junto con el cierre del jueves, se disputará la jornada 26 del campeonato inglés, una fecha intersemanal con diez encuentros que mantendrán en vilo a los aficionados mientras se espera el regreso de la Champions League.

Con el Arsenal defendiendo el liderato y el Manchester City de Pep Guardiola presionando desde atrás, cada partido adquiere un valor estratégico tanto en la pelea por el título como en la lucha por Europa y la permanencia.

Martes de alta tensión en Londres y Liverpool

La jornada arrancará este martes 10 de febrero con varios duelos destacados. En Londres, el Tottenham recibe al Newcastle en un choque entre históricos del fútbol inglés. Los Spurs buscan estabilidad y alejarse definitivamente de la zona baja, mientras que las Urracas tratan de consolidarse lejos de los puestos europeos.

A la misma hora, el Chelsea se mide al Leeds United en Stamford Bridge. Los ‘blues’ parten como favoritos y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de Champions League, mientras que el Leeds afronta el duelo con urgencias, instalado en la parte peligrosa de la clasificación.

En Liverpool, el Everton se enfrenta al Bournemouth en un duelo directo entre equipos de la zona media que aún sueñan con acercarse a los puestos europeos.

El cierre del martes llegará con uno de los encuentros más atractivos de la jornada: West Ham – Manchester United. Ambos equipos atraviesan un buen momento y buscan confirmar sus aspiraciones en la zona alta de la tabla.

El miércoles mantiene el ritmo con choques clave

El miércoles 11 de febrero no se queda atrás. El Nottingham Forest recibe al Wolverhampton en un partido crucial por la salvación, con los visitantes en una situación límite.

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery se mide al Brighton en Birmingham. Aunque sus opciones de pelear por el título se han reducido, los ‘villanos’ siguen siendo un rival incómodo ante un Brighton que lucha por asegurar la permanencia.

También habrá duelo en Londres entre Crystal Palace y Burnley, un choque marcado por la necesidad de puntos para escapar de la zona baja.

Uno de los focos principales estará en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibe al Fulham. Los ‘citizens’ están obligados a ganar para seguir metiendo presión al Arsenal, mientras que el conjunto londinense buscará dar la sorpresa.

La jornada del miércoles se cerrará con el Sunderland – Liverpool, un duelo igualado entre dos equipos que aspiran a competir en Europa la próxima temporada.

El líder entra en escena para cerrar la jornada

El broche final llegará el jueves 12 de febrero con el Brentford – Arsenal. El líder de la Premier League afronta una salida exigente ante un rival que aún mantiene opciones de clasificarse para la Europa League. Los de Mikel Arteta buscarán tres puntos clave para mantener su ventaja en lo más alto de la tabla.

Una jornada decisiva en todos los frentes

La jornada 26 de la Premier League se presenta como una de las más completas de la temporada, con partidos determinantes en la lucha por el título, el acceso a Europa y la permanencia. El fútbol inglés vuelve a demostrar por qué es uno de los campeonatos más seguidos del mundo. Toda la jornada de la Premier League podrá seguirse en TV a través del canal DAZN y DAZN1. Además en ESTADIO Deportivo te contaremos lo más interesante de la Premier League y al final de cada día, el resumen más completo con los cambios que hayan en la clasificación de Inglaterra.