Nkunku descarta abandonar Milán y apunta a ganar títulos con los 'rossoneri': "Nunca consideré irme de aquí"

Christopher Nkunku comienza a brillar en el Milan tras superar un inicio irregular y demostrar su compromiso con el club rossonero

El AC Milan realizó una apuesta decidida el pasado verano al incorporar a Christopher Nkunku como una de las piezas centrales de su nuevo proyecto deportivo. El club rossonero vio en el atacante francés una oportunidad estratégica: recuperar a un futbolista de enorme talento que venía de una etapa irregular en el Chelsea, marcada principalmente por problemas físicos en la rodilla que frenaron su continuidad.

La Serie A, históricamente reconocida por relanzar carreras, parecía el escenario ideal para este reto. Desde San Siro confiaban en que Nkunku pudiera reencontrarse con su mejor versión, aunque su adaptación inicial no ha sido sencilla.

Una adaptación lenta, pero con señales positivas

El arranque del francés en el equipo dirigido por Massimiliano Allegri fue progresivo. Sin una pretemporada completa, Nkunku tardó en alcanzar el tono físico ideal, algo que él mismo ha reconocido como un factor clave en sus primeras dificultades. Durante varias jornadas, su influencia fue intermitente y los goles se resistieron en la Serie A.

El punto de inflexión llegó a finales de 2025, cuando firmó un doblete ante el Verona, liberándose de la presión y ganando confianza. Desde entonces, el atacante ha mostrado una versión más cercana a la que brilló en el RB Leipzig, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en lo que va de 2026 y asegurándose un sitio habitual en el once.

La confianza total en el proyecto rossonero

A pesar de los rumores que lo situaban fuera del club durante el mercado invernal, Nkunku fue tajante: nunca se planteó abandonar el Milan. En declaraciones a la prensa italiana, el francés aseguró que su decisión fue clara desde el primer momento.

Para él, el Milan representa el club más grande de Italia, una institución con historia, ambición y una cultura ganadora que encaja con su mentalidad. Su prioridad siempre fue rendir al máximo nivel y conquistar títulos con la camiseta rossonera, dejando de lado cualquier especulación externa.

Versatilidad y mentalidad colectiva

Nkunku ha demostrado ser un futbolista polivalente, capaz de rendir como extremo, mediapunta o delantero centro, rol que actualmente desempeña con mayor frecuencia. Lejos de incomodarle, el francés se muestra comprometido con las decisiones del cuerpo técnico y enfocado en cumplir las exigencias tácticas de Allegri.

Más allá de los goles y asistencias, destaca su mentalidad colectiva. El atacante ha insistido en que lo más importante es el rendimiento del equipo, incluso cuando sus aportaciones individuales no se traducen directamente en cifras.

Un vestuario unido y ambicioso

El internacional francés ha subrayado en varias ocasiones el buen ambiente que se respira en Milanello. La convivencia con jugadores como Maignan, Rabiot o Fofana ha fortalecido un vestuario unido, en el que todos reman en la misma dirección.

Nkunku también ha elogiado el liderazgo de figuras clave del equipo, resaltando la importancia de contar con futbolistas con carácter y experiencia. Para él, ese equilibrio es fundamental para competir al máximo nivel tanto en Italia como en Europa.

Objetivos claros para el tramo final

En cuanto a metas personales, Nkunku evita hablar de números concretos. Su enfoque está en aprovechar cada oportunidad, seguir adaptándose a las particularidades tácticas de la Serie A y ayudar al Milan a cumplir su principal objetivo: clasificarse para la Champions League.

El sueño del Mundial también está presente, especialmente tras la frustración de perderse el de Qatar por lesión. Sin embargo, el delantero tiene claro que el camino pasa por rendir bien en su club.

Nkunku, decidido a triunfar en Milán

Con una sonrisa recuperada, mejores sensaciones físicas y continuidad en el campo, Christopher Nkunku comienza a justificar la fuerte inversión realizada por el Milan. Su historia en Italia aún se está escribiendo, pero el francés tiene claro el destino: ganar, crecer y dejar huella en San Siro.