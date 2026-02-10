'La vida de Bryan Zaragoza' en Roma comienza con buen pie: estreno con victoria en el Olímpico

Bryan Zaragoza debutó con la Roma en la victoria ante el Cagliari y dio los primeros pasos de su nueva etapa en el fútbol italiano

La Roma vivió una noche positiva en el Estadio Olímpico con un triunfo por 2-0 ante el Cagliari, un resultado que mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por los puestos de Liga de Campeones. Más allá del marcador, el encuentro dejó una noticia destacada: el debut oficial de Bryan Zaragoza en el fútbol italiano, dando inicio a una nueva etapa en su carrera profesional.

El extremo malagueño no partió como titular, pero saltó al terreno de juego en el minuto 57 y disputó algo más de media hora, tiempo suficiente para dejar destellos de su estilo y comenzar a ganarse el reconocimiento de la afición romanista.

Primeros minutos de Bryan en el Olímpico

Bryan Zaragoza, que llegó a la capital italiana tras su paso por el Celta de Vigo, aunque pertenece al Bayern Múnich, actuó principalmente por la banda izquierda, mostrando desparpajo, verticalidad y personalidad. Se atrevió en el uno contra uno, buscó línea de fondo y asumió responsabilidad en acciones a balón parado, incluyendo saques de esquina.

Estuvo cerca de firmar una asistencia cuando puso un centro preciso que Donyell Malen intentó rematar de chilena, aunque la acción terminó sin premio. Además, el internacional español vio una tarjeta amarilla en el minuto 82 al cortar una transición rival, reflejo de su implicación defensiva.

Un paso adelante en su carrera

El extremo andaluz no logró consolidarse como titular en Vigo, pero su salida le ha permitido recalar en un club con mayores aspiraciones deportivas y presencia habitual en competiciones europeas. La Roma supone un salto competitivo para Bryan Zaragoza, que deberá ganarse minutos en un entorno más exigente y con una competencia elevada en su posición.

Además, el conjunto romano sigue con vida en la Europa League, lo que abre la posibilidad de un cruce ante el Celta, un escenario que añadiría un componente emocional especial al futuro inmediato del futbolista.

Malen, el gran protagonista de la noche

Si el debut de Bryan fue una de las noticias positivas, el nombre propio del partido fue Donyell Malen. El delantero neerlandés firmó un doblete que decidió el encuentro y disipó cualquier duda sobre su rendimiento desde su llegada al club.

El primer gol llegó en el minuto 25, con una acción de gran calidad: Malen atacó el espacio con inteligencia y definió con una sutil vaselina ante la salida del guardameta del Cagliari. En la segunda mitad, ya con Bryan en el campo, volvió a aparecer dentro del área para empujar un pase atrás y sentenciar el choque en el minuto 65.

La Roma domina pese a las bajas

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini controló el partido desde el inicio, a pesar de contar con ausencias importantes como Dybala, Dovbyk y Mario Hermoso. El Cagliari, que llegaba en buena dinámica, apenas inquietó a la defensa local, salvo por un potente disparo de Ibrahim Sulemana que se estrelló en el larguero en el tramo final.

Con esta victoria, la Roma se coloca quinta en la clasificación, igualada a puntos con la Juventus, y refuerza su candidatura a pelear por un lugar en la próxima Champions.

Un estreno prometedor para Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza cerró su primer partido con sensaciones positivas: participación constante, atrevimiento ofensivo y compromiso defensivo. Luciendo el dorsal 97, el extremo dejó claro que tiene recursos para aportar desequilibrio y profundidad a la Roma.

Su aventura en Italia acaba de comenzar, pero el estreno invita al optimismo. La vida de Bryan Zaragoza en Roma ha empezado… y con buen pie.