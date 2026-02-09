Pedro rescata a la Lazio en Turín y sigue siendo diferencial a sus 38 años

Pedro Rodríguez vuelve a desafiar al paso del tiempo y se erige como protagonista en la Serie A tras marcar a la Juventus a los 38 años

A sus 38 años, Pedro Rodríguez continúa demostrando que la edad no es un límite cuando el talento y la ambición siguen intactos. El extremo canario volvió a ser decisivo en un escenario de máxima exigencia como el Allianz Stadium, marcando un gol clave en el empate Juventus-Lazio (2-2) y confirmando que aún tiene mucho que aportar en la élite del fútbol europeo.

El exjugador del FC Barcelona, Chelsea y Roma abrió el marcador para el conjunto romano en una visita compleja a Turín, evidenciando una vez más su instinto goleador, su inteligencia táctica y su capacidad para aparecer en los momentos determinantes.

Un gol que refleja experiencia y oportunismo

La Lazio atravesaba dificultades para salir con claridad desde atrás ante el dominio territorial de la Juventus. Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera mitad, el equipo de Maurizio Sarri encontró premio en su primera llegada clara. Daniel Maldini, una de las apuestas recientes del club, robó un balón en el centro del campo y condujo con criterio hasta habilitar a Pedro, que definió con un disparo raso ajustado, beneficiado por un leve desvío defensivo.

Ese tanto no solo adelantó a los visitantes, sino que reafirmó el valor de Pedro como jugador diferencial, capaz de castigar al rival incluso cuando su equipo sufre sin balón.

Juventus domina, Lazio golpea con eficacia

Durante buena parte del encuentro, la Juventus llevó el peso del juego. Movió el balón con rapidez, generó llegadas constantes y obligó al guardameta Ivan Provedel a intervenir en varias ocasiones de mérito. No obstante, la falta de precisión en los metros finales volvió a penalizar al conjunto turinés.

Nada más arrancar la segunda mitad, la Lazio volvió a sorprender. En una acción rápida, Gustav Isaksen culminó una transición ofensiva con un potente disparo que supuso el 0-2, desatando la incredulidad en las gradas y alimentando el sueño romano de asaltar uno de los campos más complicados de Italia.

Reacción final y empate agónico

Lejos de rendirse, la Juventus intensificó su presión ofensiva. El empuje tuvo recompensa con el gol de Weston McKennie, que recortó distancias de cabeza y devolvió la esperanza a los locales. A partir de ahí, el asedio fue constante, con ocasiones claras de Kenan Yildiz, Bremer y Locatelli, todas ellas neutralizadas por un Provedel muy exigido.

Cuando el triunfo parecía escaparse, Pierre Kalulu apareció en el minuto 95 para firmar el empate definitivo, manteniendo a la Juventus en puestos de Champions League y evitando una derrota que habría complicado su situación en la tabla.

El peso de Pedro en la Lazio actual

Más allá del resultado, el foco volvió a situarse en Pedro Rodríguez, cuyo futuro apunta a resolverse al final de la temporada. Su posible salida supondría un golpe importante para la Lazio, que sigue encontrando en el canario un referente competitivo y emocional.

Aunque su protagonismo ha sido más dosificado este curso, el atacante ha sabido responder cuando ha sido requerido. Suma ya tres goles en Serie A, dos de ellos en jornadas consecutivas, confirmando que sigue siendo un recurso fiable en partidos de alto voltaje.

Pedro no solo aporta goles, sino liderazgo, experiencia y mentalidad ganadora, valores que explican por qué sigue siendo decisivo en una de las ligas más exigentes del continente.