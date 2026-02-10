Marco Asensio deslumbra en Turquía con un pase de tacón de lujo en el debut de Kanté

Marco Asensio volvió a ser decisivo en la Superliga turca con una asistencia de fantasía que lideró la victoria del Fenerbahçe

Marco Asensio continúa siendo una pieza fundamental en el Fenerbahçe, demostrando su calidad en cada encuentro de la Superliga turca. El español volvió a dejar su sello en la victoria del conjunto de Estambul sobre el Gençlerbirliği por 3-1, firmando un pase de tacón que dejó a toda la afición en pie y confirmó su influencia en el equipo.

Una asistencia magistral y goles tempraneros

El partido comenzó con un penalti transformado por Talisca en el minuto 16 tras una mano de Zan Zuzek, confirmada por el VAR. Sin embargo, la jugada más comentada llegó poco después, cuando Asensio filtró un pase de tacón a Kerem Aktürkoglu, que no desaprovechó la oportunidad para poner el 2-0. Solo seis minutos después, Aktürkoglu firmó su doblete y sentenció el 3-0 con otra asistencia, esta vez de Mert Müldür, dejando al equipo con una cómoda ventaja al descanso.

Liderazgo y consistencia en el juego

Asensio mostró un rendimiento sobresaliente durante los 81 minutos que permaneció en el campo, participando activamente en la creación de juego y en las transiciones ofensivas. Su visión y capacidad de dar pases clave continúan siendo determinantes para Fenerbahçe, que lo ovacionó al momento de ser sustituido, pensando en el próximo desafío de la Europa League frente al Nottingham Forest.

Estreno de Kanté y control absoluto del partido

El recién llegado N’Golo Kanté hizo su debut como titular, aunque terminó siendo reemplazado tras el descanso por la falta de ritmo. Aun así, el equipo mantuvo el dominio con un 63,1% de posesión y 19 disparos al arco rival, mientras que Gençlerbirliği solo logró 13 intentos y nueve tiros de esquina. La diferencia de nivel quedó evidente durante toda la contienda.

Oportunidades perdidas y estadísticas impresionantes

Asensio estuvo cerca de aumentar su cuenta goleadora con un disparo al poste en el minuto 77. Hasta ahora, el internacional español acumula 11 goles y ocho asistencias en 28 partidos esta temporada, siendo el segundo mejor asistente de la Superliga solo detrás de Baris Alper Yilmaz. Además, tuvo dos goles anulados por fuera de tiempo y un zurdazo que se estrelló en el palo, demostrando que su influencia va más allá de lo que refleja el marcador.

Fenerbahçe mantiene la presión sobre Galatasaray

Con este triunfo, el Fenerbahçe continúa en la segunda posición con 52 puntos, a solo tres del líder Galatasaray, manteniendo vivas sus aspiraciones por el título. El equipo ahora se prepara para visitar a Trabzonspor, mientras que Gençlerbirliği recibirá a Çaykur Rizespor, buscando mejorar su situación en la tabla.

Marco Asensio confirma así que no solo es un jugador capaz de marcar goles, sino también de generar jugadas espectaculares que hacen vibrar al estadio y consolidan al Fenerbahçe como uno de los equipos más competitivos de Turquía.