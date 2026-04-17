Máxima preocupación en la directiva del Betis por las consecuencias de la eliminación europea

Caer en cuartos de la Europa League, al margen de los efectos directos, agrava una crisis que genera un escenario que aterra a la planta noble, consciente de las medidas drásticas que debería tomar en la plantilla si se quedan sin pasaporte continental

La eliminación en los cuartos de final de la Europa League al caer 2-4 contra el Sporting de Braga ha resultado muy dolorosa y conlleva consecuencias y daños colaterales que preocupan seriamente en el seno de la entidad heliopolitana.

En primer lugar, ha perdido la oportunidad de ganar su primer título europeo y, por ende, de seguir aspirando al gran objetivo de acceder directamente a la Champions como campeón. Ahora a los heliopolitanos solo les queda la vía de LaLiga para disputar el curso que viene la máxima competición, una meta que no se esconde en La Palmera al considerarlo la llave para seguir creciendo.

Ahora mismo, el Betis ocupa la quinta plaza con dos puntos de renta sobre el Celta y a día de hoy le concede el pasaporte la Champions, si bien su propia derrota contra el Braga, junto a la eliminación viguesa contra el Friburgo, ha complicado que España mantenga este privilegio viendo reducida su ventaja dependiendo de lo que ocurra en la recta final de las tres competiciones.

Crisis de resultados que alarma a la directiva

Además, caer de esta manera contra el cuadro portugués, en teoría inferior, ha aumentado el gran malestar de la afición y agravado una crisis de resultados que pone en riesgo todas las aspiraciones del Betis en el presente curso. Y es que los de Pellegrini tan solo han ganado un partido de los últimos once y en LaLiga acumula siete jornadas sin ganar, lo que ha encendido las alarmas en la planta noble verdiblanca.

En este sentido, la alarmante dinámica del equipo ha provocado que la directiva considere que está en riesgo incluso la clasificación para competición europea, más si cabe si Alemania adelanta a España en el ranking y las plazas se terminan en la sexta posición.

De este modo, Canal Sur Radio asegura que, a día de hoy, la preocupación en el Betis es máxima ante un desenlace que hasta hace poco era completamente impensable, pues las secuelas serían temibles.

La directiva teme las graves secuelas en la plantilla si no entra en Europa

En este sentido, Ángel Haro y López Catalán son conscientes de que no estar en Europa el curso que viene supondría un recorte económico drástico que obligaría a una remodelación sensible de la plantilla para cuadrar cuentas, pues no podría permitirse los elevados sueldos de sus estrellas, casos, por ejemplo, de Isco Alarcón o Antony, entre otros.

Los grandes salarios descuadrarían los números y tendría que llevarse a cabo un reajuste importante que frenaría su línea ascendente, porque además estaría mucho más limitado para afrontar operaciones en verano, entre ellas la compra de los derechos de Amrabat, cedido por el Fenerbahçe.

Cuatro puntos sobre el sexto y cinco sobre el octavo

No obstante, este sería el peor de los escenarios y lo cierto es que a día de hoy, pese a su sequía de triunfos, goza de una renta de cuatro puntos sobre el séptimo, una Real Sociedad muy irregular, y de cinco sobre el Getafe, octavo y que cayó en el último partido contra el Levante.

En cualquier caso, la directiva considera fundamental reaccionar de inmediato, el próximo martes contra el Girona en Montilivi, ahora que afronta la recta final con una sola competición en su lista de obligaciones.