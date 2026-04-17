La verdadera causa que provocó el desalojo de La Cartuja en el Betis - Sporting de Braga

El Betis ha emitido un comunicado oficial en el que explica lo que realmente sucedió y apunta a "un error humano" como el detonante de una falsa alarma que causó un tremendo desconcierto

La recta final del partido de ayer entre el Betis y el Sporting de Braga, más allá de por la dolorosa eliminación de los heliopolitanos al perder por 2-4, estuvo marcada por una falsa alarma lanzada desde megafonía que provocó un desalojo masivo en La Cartuja en los últimos minutos e incluso carreras para abandonar el recinto por la preocupación generada por dicha comunicación.

En este sentido, se emitió un mensaje, que se repitió en varias ocasiones, pidiendo a los aficionados que se marchasen del campo siguiendo las indicaciones de las autoridades, lo que habitualmente refleja una emergencia, por lo que se produjeron momentos de mucho desconcierto. Poco después desde megafonía se advirtió que se trataba de un error y que podían permanecer en sus asientos al no haber ningún tipo de problema.

El Betis entona el 'mea culpa" en un comunicado oficial

En un primer momento, por vía interna, se señaló que el mensaje lo había mandado la UCO, pero en el día de hoy el club heliopolitano ha emitido un comunicado en el que explica la verdadera causa de lo sucedido, entona el 'mea culpa' y apunta a un "error humano". En este sentido, la entidad pide disculpas y aclara ampliamente y con honestidad el motivo del incidente en la eliminación europea del equipo.

"El Real Betis lamenta profundamente el episodio de desconcierto vivido ayer en La Cartuja en el minuto 92 cuando, por error, se activó un mensaje de evacuación del recinto", apunta en el comunicado el club, que explica los procedimientos habituales y lo que activó un mensaje que nunca debía haber sonado.

"Como ocurre en todos los partidos europeos, en los minutos finales se realizaron los tres anuncios en el idioma de los aficionados visitantes para indicarles que tendrían que esperar en la grada tras la finalización del encuentro. Sin embargo, en esta ocasión, se ordenó la emisión de un mensaje adicional", señala la entidad, que aclara el cambio y el error.

Un mensaje especial y un error humano como detonante

"El dispositivo organizado para la salida de los aficionados portugueses tuvo que ser modificado, ya que los conductores no cumplían con los tiempos reglamentarios del tacógrafo. Debido a ello, la Unidad de Intervención Policial solicitó a la UCO -Unidad de Control Operativo- que se anunciara por megafonía a los aficionados portugueses que iban a tener que esperar más tiempo en la grada visitante", señala el comunicado, que precisa el fallo que provocó la falsa alarma.

"En el momento en el que el personal técnico accionó el sistema para realizar el anuncio, por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del Estadio. Una vez identificado el fallo, desde la misma UCO se informó del error cometido y de que no había necesidad de realizar la evacuación", especifica el Betis, que reitera sus disculpas.

Revisión del protocolo para que no vuelva a pasar

"El Real Betis quiere pedir disculpas a sus aficionados por la situación de alarma generada y, junto al Cuerpo Nacional de Policía, revisará los protocolos para que no se pueda repetir una situación similar", señala.