La falsa alarma de desalojo en la derrota del Betis que dejó a una Cartuja semivacía

En los minutos finales del encuentro, las megafonías del estadio mostraron un mensaje erróneo pidiendo a los aficionados que abandonasen el estadio, dejando una Cartuja semivacía

El Real Betis ha sufrido la derrota más dura en mucho tiempo. En la temporada que más ilusión se despertaba, con el sueño de una final en el horizonte el equipo ha acabado cayendo de forma estrepitosa frente al Sporting de Braga, dejándose remontar una ventaja de hasta dos goles en el marcador. La imagen del equipo fue desoladora en la segunda parte, ya que se vio totalmente incapaz de poder hacer algo en un encuentro que supo matar el equipo visitante. De esta forma, se acaba un periplo que deja pocas explicaciones y muchos culpables, aunque también una anécdota que dejó un Estadio de La Cartuja semivacío.

Se acercaban los minutos finales del encuentro. Algunos aficionados ya se habían marchado tras el dos a cuatro, aunque muchos eran aún los que aguantaban en la grada en busca de dar aliento para intentar una remontada que se veía como un milagro. En ese momento, saltó la alarma en la grada del estadio. Desde la megafonía, se hizo sonar un mensaje pidiendo que los aficionados se marchasen del campo siguiendo las indicaciones de las autoridades, una señal que suele significar una emergencia. Muchos fueron los béticos que se marcharon con gran celeridad del campo, ya que el mensaje se repitió en varias ocasiones.

Sin embargo, tras haber sonado un mínimo de dos veces, fue la propia megafonía la que lanzó un mensaje comentando que había sido un error y pedían a los aficionados que volvieses a sus asientos. Los allí presentes no daban crédito a lo que acababa de suceder, ya que fue una situación que se llegó a vivir con cierto pánico, ya que era mucho el desconocimiento que existía en la grada. Desde el club, quisieron aclarar que fue un error en la cabina del videomarcador. El mensaje quería ir dirigido para los aficionados del Braga, pidiendo que no abandonasen el estadio, aunque acabó siendo en español pidiendo el desalojo de La Cartuja. Un mensaje que fue lanzado por la UCO, y no por los miembros de la entidad verdiblanca.

Un grosero error que ha dejado una imagen muy pobre al final del encuentro y que ha sido el colofón del final del periplo europeo de la entidad verdiblanca. Habrá que ver las consecuencias que este partido arroja, con muchos señalados en una temporada donde estaba depositadas todas las ilusiones en esta competición. Ahora toca luchar por el sueño de jugar la máxima competición continental, aunque cualquier cosa se ve oscura en este momento para los aficionados verdiblancos.