Bartra, al borde de las lágrimas tras la eliminación del Betis: "Es una de las noches más duras en estos años"

El central verdiblanco, visiblemente emocionado, no encontró explicaciones al pobre segundo tiempo de su equipo ante el Sporting de Braga, lamentando una inesperada derrota que les deja fuera de la Europa League

La historia tendrá que seguir esperando para el Real Betis en el Europa League. La Cartuja, con récord de asistencia en un partido continental, pasó de celebrar una fiesta en la primera media hora, en la que su equipo bien pudo dejar resuelta la eliminatoria, a sufrir una auténtica pesadilla tras el descanso. El Sporting de Braga fue capaz de remontar un 2-0 adverso para llevarse el triunfo por 2-4 y dejar a los verdiblancos sin unas soñadas semifinales que ya se acariciaban. El golpe es duro y el vestuario queda tocado, solo con LaLiga para tratar de salvar la temporada con una quinta plaza que puede que ya no sirva para jugar la Champions, en parte por su propia eliminación.

Tras el partido, Marc Bartra daba la cara a pie de campo y se mostraba visiblemente emocionado, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas al ser consciente de la profunda decepción que este resultado ha provocado en una afición que abroncó con pitos a los suyos.

La mala fortuna en los goles encajados

"Es una de las noches más duras, la más dura en estos años. Hemos hecho una primera parte para irnos con un marcador abultado, pero no ha podido ser. Un fuera de juego muy justo, un gol en el que han tenido mucha suerte... En el único tiro la han metido. Es un palo muy grande", explicó el central catalán sobre el cúmulo de adversidades del equipo, que encajó el primer gol tras un choque entre él mismo y Diego Llorente, el segundo tras una cantada de Pau López y el tercer merced a un imprudente penalti de Amrabat. Fallos propios y evitables.

Los "nervios" pudieron más en la segunda parte

"En la segunda parte creo que teníamos que seguir con el plan de la primera parte, controlando el partido, pero nos han hecho gol muy pronto y nos ha podido un poco los nervios de querer más, nos hemos precipitado, no ha podido ser. Estoy en shock", añadía el defensor verdiblanco, que no encontraba explicación a la falta de fútbol mostrado en un pobre segundo tiempo, en el que no hubo reacción.

Como todos en La Cartuja, Bartra soñaba con alcanzar la siguiente ronda e incluso con la final. Pero se resignaba ante tan amargo trago. "Teníamos muchas esperanzas puestas aquí para seguir haciendo historia, que es algo de lo más grande que me ha pasado en mi carrera, queríamos, pero una mala segunda parte nos deja fuera. Esto es Europa y puede pasar", destacó.

"Me duele mucho, sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente, pero hoy no se ha podido dar. Da más rabia, porque lo teníamos en nuestras manos", sentenció Bartra en los micrófonos de Movistar ante unas gradas que se vaciaron muy pronto, pues fueron muchos los aficionados que abandonaron el estado antes del pitido final. Una estampida motivada en parte también por una falsa alarma en la que se pidió hasta por tres veces al público que desalojara el recinto, siendo posteriormente rectificada.