Las secuelas de la victoria del Bayern sobre el Real Madrid: bajón por la quinta plaza y cambio de fecha

Alemania recorta diferencias con España en la lucha por el billete extra para la UCL 26/27, que ahora mismo sería verdiblanco; la visita liguera de los merengues a La Cartuja pasará seguramente del viernes al sábado de Feria

La derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich este miércoles en el Allianz Arena afecta directamente y de dos maneras distintas al Real Betis. En primer lugar, por que Alemania recorta diferencias con España en la lucha por la segunda plaza en el ranking de coeficientes y premios que servirá para asignar un billete extra para la próxima edición de la Champions League para dos federaciones. El que queda, porque Inglaterra ya tiene asegurado uno de los cupos por el buen hacer continental de sus clubes en este curso.

De esta forma, que los de Vincent Kompany ganaran, incluso (les habría bastado empatar para clasificarse para las semifinales del torneo), ha propiciado que los teutones sumen 0.500 puntos (0.268 más) y reduzcan a 0.558 su desventaja con su rival, que, eso sí, puede mejorar su estatus en caso de que Real Betis, RC Celta de Vigo y Rayo Vallecano venzan y/o pasen de ronda este jueves en Europa League y Conference League, respectivamente. Por su parte, les queda saber qué hacen Friburgo y Mainz (casi hecho para 'semis' ambos).

En estos momentos, España tiene 21.343 puntos, por los 20.785 germanos, lo que, hablando en términos de probabilidad, supone un 66,3% de que el quinto de LaLiga (actualmente el Real Betis, que se está defendiendo de forma pasiva de la ofensiva del RC Celta por desbancarlo) vaya finalmente junto con los cuatro primeros a la UCL 26/27, al tiempo que las opciones de Alemania crecen hasta el 31,2%, haciéndose con ese 9% que pierden los ibéricos en esta pugna.

Posible intercambio del Real Betis-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Athletic Club

La otra gran secuela derivada de la victoria del Bayern sobre el Real Madrid para el Real Betis radica en la fecha de su enfrentamiento liguero de la jornada 32ª, que se juega paradójicamente después de la 33ª, intersemanal para más señas, por culpa de la final de la Copa del Rey. Inicialmente, el organismo presidido por Javier Tebas había dispuesto que blancos y verdiblancos se midieran en La Cartuja el Viernes de Feria de Sevilla a las 21:00 horas para que los primeros tuvieran más descanso con vistas a unas hipotéticas 'semis' de Champions.

Y es que la ida de la antesala de la final en la máxima competición continental se juega martes y miércoles, con cita el 28 de abril para el ganador del cruce entre Bayern y Madrid. Ahora, aunque el Atlético de Madrid recibe al Arsenal el miércoles 29-A, probablemente intercambie su franja del Sábado de Feria a las 21:00 horas con el Real Betis-Real Madrid, dando descanso a éstos, que juegan el martes anterior a las 21:30 contra Girona FC y Deportivo Alavés, respectivamente.