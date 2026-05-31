Sergio Canales, con el Racing de Santander alerta, baraja opciones para su próximo destino

El jugador de Rayados de Monterrey hasta el próximo 30 de junio y con pasado en Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Real Madrid y el propio club del Sardinero, donde se formó, aún no ha decidido cuál será su nuevo equipo la próxima temporada. Matteo Moretto apunta a propuestas de la MLS y del fútbol árabe aunque no descarta la opción santanderina, ya en Primera

Sergio Canales y su próximo destino será una de las historias a seguir muy de cerca este próximo verano una vez que se abra el mercado de fichajes. Sergio Canales ya dejó claro que su etapa en México defendiendo los colores de Rayados de Monterrey se terminará el próximo 30 de junio. A partir de ahí, Sergio Canales tendrá que decidir su futuro a partir de esa fecha y con el Racing de Santander como uno de los equipos que ha mostrado predilección por la vuelta del hijo pródigo.

Sergio Canales y el Racing de Santander separaron sus caminos hace ya más de 15 años cuando el jugador firmó por el Real Madrid. La intención del Racing de Santander siempre ha sido que Sergio Canales volviese a vestir la camiseta del conjunto cántabro y volviese a hacer las delicias de los aficionados en El Sardinero.

La vuelta de Sergio Canales al Racing de Santander

El reencuentro de Sergio Canales con el Racing de Santander con los del Sardinero en Primera división supondría cerrar un círculo en el que ambas partes han dejado claro que dejando a un lado los números, las intenciones existían. Este domingo, el periodista Matteo Moretto apuntaba que el regreso de Sergio Canales al Racing de Santander "era una posibilidad real" y además señalaba que para el jugador cántabro suponía una opción "emocionalmente atractiva".

Hace poco más de un año, Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, apuntó a que ya existían contactos con Sergio Canales aunque descartaba cualquier tipo de acuerdo con el jugador de Rayados: "No, no. Eso no es verdad. Lo que sí te puedo decir es que hablamos desde hace tiempo". El presidente del Racing de Santander también apuntó al deseo del propio Sergio Canales de volver al Sardinero pero imponiendo el jugador la condición de estar al cien por cien: "Sergio Canales quiere jugar en el Racing siempre que esté al 100 por 100. Vamos, ya te lo digo claro".

El encuentro entre Sergio Canales y el presidente del Racing de Santander

En diciembre del pasado 2025 se produjo una imagen que despertó la ilusión y los rumores sobre una posible vuelta de Sergio Canales al Racing de Santander. En una conocida cafetería de la capital de Cantabria, Canales y Manolo Higuera eran fotografiados y a partir de ahí se especuló con un acuerdo cercano entre ambas partes.

Días después, el propio Manolo Higuera salió a aclarar el motivo real de ese encuentro: "No sé porque tiene que salir esa foto y por qué la gente va haciendo fotos a los demás..., es un café que hemos tomado, dos amigos, y hemos estado hablando de cuestiones personales que no se pueden contar".

Seguidamente, Higuera insistió en su deseo de traer de vuelta a Sergio Canales: "Ya sabéis que el presidente del Racing sueña con que Sergio Canales vista la camiseta del Racing otra vez, eso es algo que he dicho y que repito cuantas veces sea necesario". El presidente del Racing de Santander remarcó también que llevaba mucho tiempo trabajando en este regreso de Sergio Canales: "Esto es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo y que no voy a dejar de intentarlo".

Las otras opciones con las que cuenta Sergio Canales

Pero el nivel de Sergio Canales en Rayados de Monterrey y sus 35 años hacen que no solo el Racing de Santander sea una de las puertas que tiene abierta para seguir su carrera deportiva. Sergio Canales, según apuntó este domingo el periodista citado anteriormente, también estaría recibiendo importantes propuestas de la MLS y del fútbol árabe "que pujan fuerte por él". Moretto también afirma que en los próximos días "debe haber novedades muy importantes al respecto".

El Racing de Santander ha cumplido la que podría ser una de las condiciones para el regreso de Sergio Canales al Sardinero y que no es otra que el ascenso a Primera. Los de José Alberto, con un fútbol muy atractivo y que apuesta por mirar a la portería rival siempre, jugarán el próximo año en LaLiga EA Sports y sin lugar a dudas el regreso de Sergio Canales sería un empujón importante para la afición cántabra en una campaña sumamente ilusionante para los racinguistas.