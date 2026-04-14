Los árbitros justifican "el penaltito" de Valentín Gómez a Herrando en el Osasuna - Betis: "El contacto es suficiente"

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF consideran que el colegiado Sesma Espinosa acertó al señalar pena máxima y que, a su vez, González Francés actuó correctamente desde el VAR al corroborar la decisión de su compañero de campo

Se han dicho muchas cosas sobre el controvertido penalti señalado por el riojano Miguel Sesma Espinosa en el partido disputado el pasado domingo entre el CA Osasuna y el Real Betis. Para los más enojados, incluso cabe la duda de que Valentín Gómez le dé a Jorge Herrando, de quien se ha comentado incluso de que parecía no saber muy bien de qué pierna (y en qué parte de la misma) debía quejarse cuando se tiró en el área para forzar que su compañero Jon Moncayola echase el balón fuera y el colegiado pitase penalti, decisión muy protestada por los jugadores verdiblancos que mantuvo sin ir al monitor, pero asegurando que desde el VAR el grancanario Raúl Martín González Francés confirmaba la infracción.

Este martes, ya con la jornada 31 de LaLiga EA Sports finalizada, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado una nueva entrega de su programa 'Tiempo de Revisión', espacio que emiten a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar a cabo una labor con aparente afán pedagógico que luego se caracteriza más por una mera labor de corporativismo en la que difícilmente enmiendan la plana a un colegiado. Tampoco a Sesma Espinosa: concluye que el penalti de Valentín Gómez sobre Herrando está bien pitado. Fue decisivo, pues el marcador estaba 0-1 y acabó 1-1 después de que Ante Budimir transformase la pena máxima.

Así explica el CTA el polémico penalti de Valentín Gómez sobre Jorge Herrando en el Osasuna - Betis de LaLiga EA Sports

La portavoz del CTA, Marta Frías, se ha encargado de ofrecer los detalles que vendría a explicar por qué el contacto es merecedor de ser señalado como penalti, aun siendo mínimo y con una prácticamente nula influencia en la víctima del mismo: "Para el CTA, el penalti está bien señalado, el atacante llega antes y el contacto es suficiente para provocar el derribo. El VAR, al actuar correctamente el árbitro, sólo tiene que validar la acción de campo". Sorprende, pues hasta el técnico local, Alessio Lisci, lo calificó de 'penaltito'.

"(En el minuto 38) El juego se reanuda tras un córner y una posterior parada del portero del Betis -paradón de Álvaro Valles a Budimir-, el balón queda suelto en el área de meta. Un jugador de Osasuna llega antes al balón y un defensor visitante, en mecánica de despeje, impacta con su pie en la pierna del delantero, provocándole un desequilibrio que genera la caída. El árbitro señala penalti y el VAR apoya la decisión", analizan los árbitros. La acción le costó muy cara al Real Betis, ya que además del gol que le acabó costando dos puntos (acabó 1-1), Antony vio una amarilla por protestar que era la quinta y acarrea una sanción que le impedirá estar en el próximo choque ante el Girona FC.

El CTA analiza en esta nueva entrega un total de seis jugadas previamente revisadas por el Comité de Asesores en la jornada 31 en Primera división y en la 35 de Segunda: Real Madrid - Girona FC (Minuto 88), Sevilla FC - Atlético de Madrid (Minuto 76), CA Osasuna - Real Betis (Minuto 37), RC Celta de Vigo - Real Oviedo (Minuto 57), Málaga CF - UD Las Palmas (Minuto 9) y SD Huesca - RC Deportivo de La Coruña (Minuto 94).