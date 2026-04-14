El Espanyol pone sus ojos en Jesús Vázquez, lateral izquierdo del Valencia

El conjunto de Manolo González tiene en el radar al lateral izquierdo del equipo de Carlos Corberán, ante la más que posible opción de que Carlos Romero, el titular en esa posición en el club perico, regrese y sea jugador del Villarreal la próxima temporada

El Espanyol ya empieza a planificar la próxima temporada y sus opciones para reforzarse en el siguiente mercado de fichajes. En este sentido, la entidad perica habría puesto sus ojos en el Valencia, ya que está interesado en la incorporación de Jesús Vázquez, como ha informado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes. El lateral izquierdo apenas está teniendo protagonismo con Carlos Corberán, dada la titularidad fija de José Luis Gayà.

Además, Carlos Romero, que es el titular en el lateral izquierdo del Espanyol, apunta a regresar y ser parte de la plantilla del Villarreal la próxima temporada, aunque cuenta con el interés de equipos como el Atlético de Madrid. En cualquier caso, la dirección deportiva se ha puesto manos a la obra en busca de un posible sustituto para la próxima temporada.

Carlos Romero no 'se moja' con su futuro más allá del Espanyol

Por su parte, Carlos Romero, en una entrevista concedida a La Vanguardia el pasado mes de diciembre, valoró sus sensaciones con respecto a su futuro: "Para mí dejar al Espanyol en Europa significaría muchísimo en mi carrera. Quiero mucho a este club. Nunca se sabe lo que pasará en el futuro, pero todos sabemos que antes de venir aquí firmé un contrato largo con el Villarreal. Si el día de mañana no estoy aquí, quiero que la afición tenga un recuerdo bonito de mí".

En este sentido, cabe recordar que Carlos Romero firmó con el Villarreal hasta 2029. Sin embargo, las decisiones tomadas por Marcelino le llevó a estar en su segunda temporada cedido en el Espanyol, dónde es un fijo para Manolo González. No obstante, todo parece indicar que el jugador saldrá del club perico para formar parte de la plantilla del submarino amarillo, de la que saldrá un Alfonso Pedraza que pondrá rumbo a la Lazio.

Jesús Vázquez, bajo la sombra de la titularidad indiscutible de José Luis Gayá

Jesús Vázquez, que renovó el año pasado con el Valencia hasta 2028, no está teniendo apenas protagonismo esta temporada. Hasta el momento, el lateral ha disputado 23 partidos, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, logrando un gol. En este sentido, la titularidad de José Luis Gayà es indudable en un equipo que se encuentra en situación de alarma en la clasificación, ya que está a tres puntos del descenso.

Por ello, Jesús Vázquez podría considerar la oferta del Espanyol por su fichaje, en el caso de que finalmente la entidad perica se lance a por la llegada del futbolista del Valencia. En cualquier caso, restan siete jornadas en las que se podría decidir el futuro del lateral, dependiendo del protagonismo que le conceda Carlos Corberán. Además, el jugador de 23 años se ha quedado sin minutos en tres de los cinco últimos partidos.

Manolo González, atento al lateral izquierdo del Espanyol

El fichaje de Jesús Vázquez por el Espanyol podría depender de la situación de Carlos Romero y si finalmente se confirma que va a ser jugador del Villarreal la próxima temporada. Manolo González, por su parte, no ha perdido nunca la opción de poder elogiar a su lateral: "Si no estuviera en el Espanyol estaría muy cerca de ir a la selección española. Si jugara en el Atlético, en el Madrid, en un equipo de estos. Su rendimiento es espectacular, el techo se lo pondrá él"

Carlos Romero, mientras tanto, pone el objetivo en acabar de la mejor manera la temporada con el Espanyol. El equipo de Manolo González no está firmando su mejor vuelta, ya que no ha podido ganar en lo que llevamos de 2026. Por ello, los próximos rivales del conjunto perico, en las siete últimas jornadas de LaLiga EA Sports son los siguientes: Rayo Vallecano, Levante, Real Madrid, Sevilla, Athletic Club, Osasuna, Real Sociedad.