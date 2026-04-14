Más problemas para Corberán: Hugo Duro, pendiente de pruebas médicas

El delantero del Valencia no ha trabajado en el día de hoy y esta tarde será revisado por los médicos; mañana muy emotiva en Paterna con el homenaje a Ochotorena

El Valencia está tan sólo tres puntos por encima del descenso a falta de siete jornadas por disputarse. Lo que hace un par de semanas parecía ya una pesadilla lejana, ha vuelto a convertirse en realidad en Mestalla, y no es otra cosa que la amenaza del descenso. Los hombres de Corberán cayeron derrotados ante un rival directo como el Elche y volverá a vérselas contra otro el próximo martes, cuando visiten Son Moix para medirse a un Mallorca que tan sólo tiene un punto menos que los valencianistas.

Para dicho encuentro Carlos Corberán tiene muchas bajas en defensa, la última de ellas Eray Cömert, que se unen a las de Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier y Unai Núñez, aunque el vasco podría llegar a tiempo para la cita de Mallorca. Aunque ahora también tiene un problema el míster che en el ataque, ya que en la sesión de hoy ha estado el delantero Hugo Duro.

El ariete getafense acabó con molestias musculares el partido del Martínez Valero y está pendiente de someterse a unas pruebas médicas en la tarde de hoy para conocer si finalmente hay algún tipo de lesión o si finalmente todo se queda en una dolencia más leve. Tampoco han estado en la sesión Raba y Tárrega, aunque estos dos últimos no tendrán contratiempos para llegar al choque del próximo martes.

El bonito homenaje del Valencia a Ochotorena

En otro orden de cosas, en el entrenamiento de hoy también se ha producido un emotivo momento ya que el Valencia ha aprovechado para bautizar el campo principal de Paterna con el nombre de José Manuel Ochotorena. Se trata del campo de entrenamiento donde cada día trabajan los jugadores del primer equipo, al que el ya desaparecido exjugador estuvo ligado desde 1988, cuando fichó para ser el portero del primera equipo che. En el acto se ha descubierto una placa con el nombre de Ochotorena, que ya luce en el campo principal, y ha estado presente la familia del exguardameta, además del director general del Valencia, Javier Solís; el director general de fútbol, Ron Gourlay, y el director de la Academia VCF, Luis Martínez.

Amplía representación del Valencia: pasado, presente y futuro

También estuvieron presentes el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; el presidente de la Asociación de Futbolistas VCF, Fernando Giner; los exporteros del Valencia José Manuel Sempere y Jaume Domènech, así como la primera plantilla masculina, las porteras del Valencia Femenino y el departamento de porteros de la Academia VCF.

"A Ochoterena podríamos definirlo con sabiduría y humildad porque lo hizo siempre desde su saber estar y, sin duda, sería imposible devolverle a José Manuel todo lo que dio por el club”, indicó el director general, Javier Solís.

Por su parte, el hijo de Ochotorena, Andoni, reconoció que "ha sido un día muy emotivo en el que el Valencia CF ha honrado la memoria de Ochotorena. Desde allí arriba estará muy orgulloso de que se haya puesto esta placa donde venía él todas las mañanas. La familia estamos muy agradecidos por este homenaje".