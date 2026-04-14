Atlético de Madrid - Barcelona: alineaciones probables, horario y donde ver en tv hoy el partido de la Champions League

El Metropolitano se prepara para una noche grande con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con un Atlético que defiende ventaja y un Barcelona obligado a remontar en uno de los duelos más interesantes del actual curso europeo

Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona.IMAGO

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona con todo abierto, pero con los rojiblancos un paso por delante. El 0-2 logrado en la ida en el Camp Nou ha cambiado por completo el guion de la eliminatoria y obliga a los azulgranas a un ejercicio de ambición, eficacia y personalidad si quieren seguir con vida en la competición. No es una situación cómoda para el Barça, que llega con la necesidad de ganar por dos goles para forzar la prórroga, o por más si quiere evitarla.

Enfrente, un Atlético que se siente especialmente fuerte en este tipo de escenarios, donde el control emocional, la intensidad y el oficio suelen marcar diferencias. Más allá del resultado, el contexto invita a un partido de máxima tensión. El conjunto de Simeone ha demostrado en Europa que sabe competir con ventaja, mientras que el equipo de Hansi Flick tendrá que asumir riesgos desde el inicio, algo que puede abrir el partido y generar un ida y vuelta constante.

Atlético de Madrid: ventaja, fortaleza en casa y experiencia europea

El equipo rojiblanco encara la vuelta con un escenario ideal, ventaja en el marcador y el respaldo de su estadio. El Metropolitano se ha convertido en un auténtico bastión en eliminatorias europeas, donde el Atlético lleva décadas mostrando una fiabilidad altísima cuando juega ante su gente. El 0-2 de la ida no solo fue un golpe sobre la mesa, sino también una demostración de que el equipo sabe adaptarse a distintos contextos.

Sin dominar por completo, fue capaz de ser efectivo, aprovechar sus momentos y castigar los errores del rival. En casa, además, el Atlético suele dar un paso adelante en ataque, ha conseguido dos o más goles en la mayoría de sus partidos europeos como local esta temporada, un dato que refuerza su capacidad para sentenciar eliminatorias. La clave estará en no conceder espacios innecesarios y mantener el partido en un terreno controlado.

FC Barcelona: obligado a remontar y romper una tendencia negativa

El conjunto azulgrana llega con la presión de tener que remontar sí o sí. A pesar de su buen momento general, con una dinámica positiva en las últimas semanas, el tropiezo en la ida le obliga a cambiar el planteamiento y asumir un papel mucho más protagonista desde el primer minuto. El Barça tiene argumentos ofensivos de sobra para hacerlo, pero el gran problema ha sido la fragilidad defensiva en Europa, encajando goles de forma constante en sus últimos encuentros de Champions.

Además, los precedentes no invitan al optimismo, el equipo azulgrana ha tenido dificultades históricas para levantar eliminatorias tras perder en casa, lo que añade un componente psicológico importante a este duelo. Aun así, la necesidad puede ser también un arma, no le queda otra que arriesgar.

Posibles onces del Atlético de Madrid - Barcelona en la vuelta de Cuartos de final de la Champions League

Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Marcos Llorente, Guliano, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Araujo, Eric García, Cancelo, Marc Casadó, Pedri, Fermín , Lamine Yamal, Rashford y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid - FC Barcelona: fecha y horario del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, está programado para el martes 14 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el Atlético de Madrid - FC Barcelona de Champions League?

El Atlético de Madrid - FC Barcelona será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la UEFA Champions League en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - FC Barcelona de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atlético de Madrid - FC Barcelona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.