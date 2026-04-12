Ferran Torres abre el debate del '9' para la Champions con su doblete en el Barcelona - Espanyol

El delantero volvió a ver puerta más de dos meses después, siendo decisivo para encarrilar el título de LaLiga a los de Hansi Flick. Además, su actuación en el derbi podría conllevar recibir un premio el próximo martes ante el Atlético de Madrid

El Barcelona salió victorioso de su encuentro ante el Espanyol en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Además de destacar a jugadores como Gavi, que volvió a ser titular tras su dura lesión, Ferran Torres se llevó los focos del derbi entre azulgranas y pericos.

El delantero de Foios logró un doblete, en 25 minutos, encarrilando una victoria que deja al Barcelona con nueve puntos de distancia por encima del Real Madrid en la clasificación. Por ello, los de Hansi Flick están cada vez más cerca de celebrar el título de LaLiga EA Sports por segunda temporada consecutiva.

Ferran Torres sale al paso de las críticas

Ferran Torres, tras la victoria ante el Espanyol, compartió sus sensaciones en DAZN sobre lo vivido en el feudo blaugrana: "Hoy ha sido una caldera el Camp Nou. Ha sido el partido en el que más hemos sentido lleno el estadio. Pudimos brindarles el resultado. Hasta que no la ganemos no está sentenciada. Pero sí dependemos de nosotros".

Además, Ferran Torres quiso salir al paso por las críticas recibidas tras su mala racha goleadora: "Está claro que al delantero siempre se le juzga por el gol. Llevaba sin marcar. Siempre creo en el trabajo y que te da recompensa. Siempre suele haber ruidos externos alrededor mío. Mucho para lo malo y menos para lo bueno. Les jode. Hay veces que no salen las cosas, pero no que sea por falta de trabajo".

Ferran Torres y su posible titularidad frente al Atlético de Madrid en la Champions

La actuación de Ferran Torres ante el Espanyol le podría permitir ser titular en el encuentro decisivo de este martes frente al Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick visitan el Metropolitano con el objetivo de remontar la eliminatoria tras el 0-2 de la ida, dónde fue expulsado Pau Cubarsí. El valenciano, en el choque contra los de Simeone, tuvo 18 minutos y con poca participación en el juego.

No obstante, Lewandowski, que fue titular en el encuentro de ida contra el Atlético de Madrid, no jugó un minuto ante el Espanyol, lo que podría dejar caer que comenzará de inicio en el choque del Metropolitano. Sin embargo, el delantero internacional con España abre un debate para la posición del '9', dónde incluso Hansi Flick ha llegado a probar a Dani Olmo por delante del polaco y del español.

Hansi Flick, ante el once decisivo de la temporada en el Barcelona

Con LaLiga prácticamente en el bolsillo, Hansi Flick estudia un once para uno de los partidos más importantes de la temporada para el Barcelona. La titularidad de Ferran Torres es una incógnita, pese al mérito del futbolista de lograr un doblete y volver a ver puerta en el duelo frente al Espanyol. Otra de las dudas está en la parcela defensiva. La tarjeta roja de Cubarsí en la ida abre la puerta a la pareja formada por Araujo - Gerard Martín.

No obstante, Eric García podría retrasar su posición y dejar en el banquillo a alguno de los dos citados. En este caso, Hansi Flick podría apostar por la figura de Frenkie de Jong, aunque tan solo disputó seis minutos en su vuelta a los terrenos de juego tras casi dos meses de lesión. Por lo demás, el Barcelona apunta saltar al Metropolitano con jugadores como Fermín, Lamine Yamal, Rashford, Pedri, Koundé, además de un fijo bajo palos como Joan García.