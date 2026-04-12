Clément Turpin, árbitro designado para la vuelta de Champions entre el Atlético de Madrid y Barcelona

El francés será el encargado de impartir justicia en el decisivo choque del Metropolitano, con mal recuerdo para el conjunto de Hansi Flick por dos eliminatorias concretamente dónde los azulgranas fueron eliminados

Atlético de Madrid y Barcelona ya conocen el colegiado que se encargará de dirigir la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Metropolitano. El organismo europeo ha designado a Clément Turpin, que ha dirigido al conjunto de Hansi Flick en cinco ocasiones y al de Simeone en ocho, la última en el choque del pasado 24 de febrero ante el Brujas.

La designación oficial de la UEFA para el Atlético de Madrid - Barcelona

La UEFA ha hecho oficial la designación para el encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y Barcelona este martes en el Metropolitano. De esta manera, el colegiado principal será Clément Turpin, que estará acompañado en las bandas de Nicolas Danos y Benjamin Pages. El cuarto árbitro será Mathieu Vernice.

Por otro lado, en el VAR estarán Jerome Brisard y Willy Delajod, todos con internacionalidad francesa. En este sentido, Clément Turpin cuenta con experiencia dirigiendo al equipo de Simeone y al de Hansi Flick, con mal recuerdo especialmente para el Barcelona.

Clément Turpin, con más experiencia dirigiendo al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha coincidido con Clément Turpin hasta en ocho ocasiones, registrando tres victorias, tres empates y dos derrotas. El último partido con el francés impartiendo justicia fue en el encuentro de vuelta de dieciseisavos de final de Copa de Europa de esta temporada, ante el Brujas, con triunfo contundente para los de Simeone por 4-1.

Además, Clément Turpin sólamente mostró una tarjeta amarilla al Atlético de Madrid en ese partido de la UEFA Champions League, la vio Marcos Llorente. Por otro lado, el colegiado francés estuvo presente, la temporada pasada, en la ida de octavos de final ante el Real Madrid en el Bernabéu, con victoria por el equipo que dirigía en aquel momento Carlo Ancelotti.

El Barcelona de Hansi Flick, con el recuerdo del Inter de Milán

La última vez que Clément Turpin se cruzó en el camino del Barcelona fue en la ida de semifinales de la UEFA Champions League de la temporada pasada ante el Inter de Milán, con un resultado de 3-3. Finalmente, los de Hansi Flick cayeron eliminados en la vuelta de la eliminatoria, que tuvo lugar en San Siro.

Además, el árbitro francés estuvo presente en la derrota del Barcelona en Europa League en la campaña 2022/2023, impartiendo justicia en el choque contra el Manchester United en Old Trafford. Por el resto, Clément Turpin fue el encargado de dirigir el partido de azulgranas contra el Dinamo de Kivel de a 2021/2022, frente al Borussia Dortmund en la 2019/2020. Por otro lado, queda en el recuerdo la eliminación contra la Roma en cuartos de final de Copa de Europa, con un 3-0 que tuvo lugar el pasado 10 de abril de 2018.