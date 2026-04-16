Guillermo Hoyos, nuevo entrenador de Inter Miami, sobre Leo Messi: "Estar con el mejor jugador de la historia algo extraordinario"

El técnico de la entidad presidida por David Beckham comentó sus primeras sensaciones al llegar al equipo del MLS, elogiando el hecho de que pueda tener a la leyenda argentina en su plantilla, además de dar su opinión sobre la marcha de Mascherano

Inter Miami está viviendo días de importantes cambios en su equipo. El equipo presidido por David Beckham anunció la marcha de Javier Mascherano de manera inmediata. Tras ello, el club estadounidense anunció la llegada de Guillermo Hoyos, entrenador interino hasta la llegada un nuevo técnico.

De esta manera, Guillermo Hoyos ha querido ofrecer sus primeras sensaciones en el Inter Miami, dónde ya ha podido entrenar y conocer a sus jugadores. Uno de los que forma parte de la plantilla es Leo Messi, sobre el que ha querido elogiar. Además, el entrenador argentino ha valorado la salida de Javier Mascherano.

Guillermo Hoyos explica sus sensaciones al llegar a Inter Miami

En este sentido, Guillermo Hoyos habló como entrenador del Inter Miami, que está interesado en el fichaje de Casemiro: "Con mucha ilusión y muchos sueños. Siempre hemos estado en el fútbol, fuimos jugadores y ahora entrenadores. Es una posibilidad, una oportunidad para mí. Soy creyente y es una gran bendición. Realmente agradezco a las personas que han confiado en uno en este tema”.

Además, Guillermo Hoyos explicó que Inter Miami "es un equipo ganador. Constantemente gana a través del mejor jugador de la historia. El equipo exige todo eso. El Inter tiene que salir a jugar y a ganar en todos los campos. Es una forma de vivir, más que de jugar. Los jugadores que tenemos hacen que busquen permanentemente ganar".

Guillermo Hoyos y David Beckham valoran la salida de Mascherano de Inter Miami

Por un lado, Guillermo Hoyos comentó sus sensaciones sobre la salida de Mascherano de Inter Miami: "Creo que eso es una decisión propia. Él tendrá sus motivos. Desde acá agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros". Por su parte, el exfutbolista destacó que ha "decidido cerrar este ciclo como entrenador del Inter Miami. Siempre me llevaré el recuerdo de la primera estrella del club".

Por otro lado, David Beckham, copropietario de Inter Miami, explicó esta decisión: "Vino de atrás la temporada pasada, ganó nuestro primer campeonato. Es una persona increíble, un buen entrenador, los jugadores lo amaron, pero obviamente estas cosas suceden en los clubes de futbol y tenemos que avanzar y encontrar a un nuevo entrenador en algún momento, pero en este momento tenemos que dejar que las cosas se sienten. Somos un equipo, siempre hay desafíos".

Guillermo Hoyos deja una reflexión al hablar de Leo Messi

Guillermo Hoyos, en su primer día al frente de Inter Miami, dejó una reflexión sobre la amistad dentro del vestuario, de cara al tiempo que vaya a estar al frente del banquillo del equipo de la MLS: "La amistad no se negocia. Hay una amistad también, que hemos tenido diferentes años. Y una amistad que tenemos con muchos jugadores, porque hemos trabajado en diferentes países. Esa amistad no significa que todos los días podamos llegar a estar arriba de él".

Por último, Guillermo Hoyos no dudó en elogiar la figura de Leo Messi y la oportunidad de poder entrenar a la leyenda argentina durante esta etapa: "Hay que respetar todo. La privacidad y lo que se tiene. Hay que ser muy prudente y, sobre todo, ir en silencio y tratando de ir creciendo y desarrollando esta forma, porque todo esto es nuevo. Estar con el mejor jugador de la historia dentro del campo es algo extraordinario. Estoy muy agradecido".

El debut de Guillermo Hoyos con Inter Miami en la MLS

Inter Miami, que también sueña con el fichaje de Bernardo Silva, pone el foco en el encuentro ante Colorado Rapids, que será el debut de Guillermo Hoyos en el banquillo estadounidense y tendrá lugar este sábado a las 22:30 (hora española). El técnico argentino afrontará su primer encuentro de la MLS con la entidad presidida por David Beckham. El equipo llega tras dos empates consecutivos, ante Austin y New York Red Bulls, dónde fue baja Tadeo Allende.

El estreno de Guillermo Hoyos ante su afición está fijado para dentro de diez días, el próximo domingo 26 de abril. Inter Miami se citá en el Nu Stadium con el New England Revolution, que han logrado nueve puntos en seis partidos. En cambio, el equipo presidido por David Beckham cuenta con 12 en los siete encuentros que ha disputado esta temporada, firmando 13 goles y 12 asistencias.