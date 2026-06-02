El Benfica se prepara para la salida de Mourinho: acuerdo con Marco Silva hasta 2028

El técnico portugués regresa a su país desde la Premier League, donde entrenaba al Fulham, para firmar hasta 2028, mientras José Mourinho prepara su desembarco en el Real Madrid

El Benfica ya tiene elegido al sustituto de José Mourinho. Según apuntan los medios ingleses, Marco Silva ha alcanzado un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto lisboeta, al que llegará tras cerrar una etapa de cinco años en el Fulham.

El técnico portugués firmará hasta junio de 2028, con opción a una temporada más, y regresa a Portugal diez años después. Lo hace reduciendo su salario con una idea muy clara: volver a competir por títulos.

Marco Silva acepta el Benfica y vuelve a Portugal diez años después

Marco Silva llevaba tiempo en la agenda del Benfica, pero el movimiento se ha acelerado tras la inminente salida de José Mourinho. El club lisboeta necesita un entrenador con experiencia, conocimiento del fútbol portugués y capacidad para relanzar el proyecto en Da Luz.

Silva deja el Fulham después de cinco temporadas en Londres, donde su etapa en Craven Cottage fue muy valorada: logró el ascenso a la Premier League, estabilizó al equipo en la élite inglesa y construyó un bloque competitivo sin grandes excesos económicos.

Según apunta The Telegraph, el técnico portugués firmará hasta 2028, con opción hasta 2029. Además, acepta rebajarse el salario respecto a lo que podía percibir en Inglaterra para asumir un reto deportivo superior.

Rui Costa y Mario Branco tenían claro el perfil

La llegada de Marco Silva responde a una apuesta directa de Rui Costa y Mario Branco. Ambos veían en el entrenador portugués el perfil ideal para abrir una nueva etapa después del ciclo de Mourinho.

Silva conoce bien la liga portuguesa. Antes de su aventura inglesa dirigió al Estoril, al Sporting CP y al Olympiacos, además de pasar después por Hull City, Watford y Everton. Ese recorrido le da una mezcla de experiencia internacional y conocimiento local que el Benfica considera clave.

El Benfica viene de una temporada frustrante. Terminó tercero en Portugal y tendrá que afrontar la próxima campaña sin la Champions League. Por eso la elección del entrenador era prioritaria.

Mourinho sale del Benfica y apunta al Real Madrid

La llegada de Marco Silva se entiende también por el movimiento de fondo que sacude el mercado europeo: la salida de José Mourinho del Benfica y su posible regreso al Real Madrid.

El técnico de Setúbal aterrizó en Da Luz con el objetivo de devolver títulos al club, pero su etapa ha terminado antes de lo previsto. El Benfica no logró el campeonato y el contexto ha abierto la puerta a una operación de enorme impacto mediático: Mourinho de vuelta al Santiago Bernabéu.

Marco Silva elige competir antes que ganar más dinero

Uno de los detalles más relevantes de la operación es la rebaja salarial. Marco Silva podía seguir en Inglaterra con mejores condiciones económicas, pero ha priorizado el reto deportivo.

Ese gesto refuerza su llegada. No vuelve a Portugal por comodidad, sino por ambición. El Benfica le ofrece la posibilidad de competir por títulos, disputar la Europa League y liderar un proyecto de gran exposición.

El movimiento también tiene una carga simbólica. Después de diez años fuera, Marco Silva regresa al fútbol portugués en uno de los banquillos más importantes del país. En Da Luz se abre una nueva etapa con un técnico que vuelve a casa para intentar ganar lo que no pudo en Inglaterra: títulos.