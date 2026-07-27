Chicharito da un giro a su carrera y ya tiene nuevo equipo

El delantero, ex del Sevilla y Real Madrid, seguirá en el futbol y ha encontrado un nuevo equipo en Estados Unidos para seguir ampliando su carrera futbolística a pesar de llevar meses sin jugar

El mercado de fichajes siempre deja movimientos sorprendentes. Así ha ocurrido con Javier 'Chicharito' Hernández, quién protagoniza una auténtico giro en su futuro. Todo parecía indicar que el delantero de 38 años iba a poner fin a su carrera en el fútbol, después de no ser convocado con México para el Mundial 2026 y de llevar varios meses sin competir.

El último club en el que compitió el delantero fue en el Chivas de Guadalajara, el equipo en el que comenzó su carrera en el futbol, pero los mexicanos decidieron no renovarle, por lo que lleva desde el invierno de 2025 sin equipo, pasando más de media temporada sin jugar. Sin embargo, ahora llega a un acuerdo para su fichaje por el Atlético Dallas.

Chicharito firma por el Atlético Dallas y pone rumbo a la USL en Estados Unidos

El delantero centro ya tiene nuevo equipo. Noticia sorprendente después de llevar todo el año sin equipo y sin competir en los terrenos de juego. Sin embargo, ya ha acordado su llegada al Atlético Dallas, convirtiéndose en el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship, la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos.

La incorporación de Chicharito al verde no va a ser inmediata. Se unirá al equipo de inmediato, pero no comenzará a jugar hasta 2027, cuando está previsto que esté puesto a punto para volver a competir. Esta información que ha adelantado Fabrizio Romano, abre un nuevo capítulo en la recta final del jugador mexicano, que seguirá jugando a sus 38 años.

El futuro de Chicharito se decide: fichaje de lujo para la Segunda división de Estados Unidos

Este fichaje, que aún se tiene que hacer oficial una vez el jugador firme el contrato, que se prevé que sea por una temporada, y pase el reconocimiento médico, supone un refuerzo de élite para la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos. El delantero tuvo una época dorada jugando en los grandes equipos de Europa, pasando por el Manchester United, Real Madrid, Sevilla y Bayer Leverkusen. Sin embargo, hace ya años que no está en su mejor momento.

Su último equipo, el Chivas, decidió no renovar su contrato debido a que su regreso al club de su ciudad no cumplió con las expectativas. No fue decisivo en el campo y sufrió varias lesiones que frenaron su titularidad. Por ello, Javier Aguirre no contó con él, que es el máximo goleador de la historia de México, para este Mundial 2026.