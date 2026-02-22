Inter Miami avanza por Casemiro y toma ventaja en la carrera por su fichaje

El futuro de Casemiro abre un nuevo capítulo en el mercado internacional con la MLS y Arabia Saudí como posibles destinos

El mercado de fichajes comienza a calentarse y el nombre de Casemiro vuelve a estar en el centro de la escena. El mediocampista brasileño confirmó semanas atrás que no continuará en el Manchester United una vez finalice la temporada, lo que abrió una ola de especulaciones sobre su próximo destino. En ese contexto, la disputa parece tener como protagonistas indirectos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En un primer momento, el camino conducía hacia Arabia Saudí. Distintos reportes señalaron que el volante podría sumarse al Al Nassr, equipo donde milita el astro portugués. Incluso trascendió que Cristiano habría impulsado gestiones para reencontrarse con su excompañero del Real Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas emergió con fuerza una alternativa inesperada desde Estados Unidos.

Inter Miami acelera y busca un fichaje de impacto

El Inter Miami CF comenzó la temporada 2026 de la Major League Soccer con una dura derrota 3-0 ante Los Angeles FCen condición de visitante. El tropiezo generó tensión interna y dejó en evidencia la necesidad de reforzar el mediocampo.

El equipo dirigido por Javier Mascherano incorporó varios nombres en el último mercado, pero la dirigencia apunta a sumar una figura de jerarquía internacional a mitad de año. Allí aparece Casemiro como objetivo prioritario, especialmente tras el retiro de Sergio Busquets, cuyo liderazgo dejó un vacío difícil de cubrir.

Diversos medios, entre ellos el diario AS y Mundo Deportivo, informaron que ya existieron contactos formales con el entorno del futbolista brasileño. Incluso trascendió que el jugador viajó a Florida junto a su familia para conocer la ciudad y evaluar el proyecto deportivo.

Una carrera repleta de títulos y protagonismo

Formado en el São Paulo FC, Casemiro debutó profesionalmente en 2010 y dio el salto a Europa en 2013. Su etapa en el Real Madrid fue brillante: disputó más de 300 partidos oficiales y levantó múltiples trofeos internacionales, convirtiéndose en uno de los mediocampistas más exitosos de su generación.

En 2022 fue presentado como refuerzo estrella del Manchester United, con la misión de devolver solidez al centro del campo. Aunque tuvo actuaciones destacadas, la irregularidad colectiva del club inglés afectó su continuidad y proyección. A nivel selección, el volante suma una extensa trayectoria con Brasil, donde conquistó la Copa América 2019.

Reencuentros y rivalidades históricas

Si finalmente se concreta su llegada a Miami, Casemiro compartiría vestuario con Messi, a quien enfrentó en innumerables ocasiones durante los clásicos españoles y también en duelos entre Argentina y Brasil. El historial personal entre ambos refleja una paridad llamativa: en más de veinte enfrentamientos oficiales, cada uno logró imponerse en ocho ocasiones, con varios empates en el registro.

La posible operación no solo representaría un salto de calidad para el conjunto estadounidense, sino también un nuevo capítulo en la histórica rivalidad indirecta entre Messi y Cristiano. Mientras el portugués intenta convencerlo para sumarse a su proyecto en Medio Oriente, el argentino podría inclinar la balanza hacia la MLS.

El desenlace aún es incierto, pero todo indica que el futuro del experimentado mediocampista marcará uno de los movimientos más resonantes del próximo mercado internacional.