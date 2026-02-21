Acuerdo verbal con Zidane: el técnico entrenará a la selección francesa

Zinedine Zidane estaría a un paso de convertirse en el próximo seleccionador de Francia tras el Mundial de 2026

Tras varios años alejado de los banquillos, todo indica que Zinedine Zidane estaría a punto de concretar su regreso al fútbol profesional. Y no se trataría de cualquier desafío, sino del que siempre ha figurado entre sus grandes aspiraciones: dirigir a la selección de su país, Francia. De acuerdo con la información difundida por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el exentrenador del Real Madrid asumiría el mando del combinado nacional una vez concluya el Mundial de 2026, reemplazando a Didier Deschamps.

Un acuerdo que ilusiona a Francia

Según las versiones más recientes, existiría un acuerdo verbal entre Zidane y la Federación Francesa de Fútbol. Aunque todavía no se ha firmado ningún documento oficial, el entendimiento entre ambas partes sería firme y entraría en vigor tras la próxima Copa del Mundo. La prioridad inmediata sigue siendo la participación del equipo en el torneo, pero el futuro parece ya encaminado.

El anuncio generó un fuerte impacto en el entorno futbolístico internacional. Romano, reconocido por la precisión de sus primicias, aseguró que la situación está clara: Zidane sería el elegido para iniciar un nuevo ciclo después del Mundial. Mientras tanto, Deschamps continuará al frente del equipo hasta el cierre de su etapa, que culminará tras 14 años de gestión.

El cierre de un ciclo histórico

La salida de Deschamps marcará el final de una era dorada para el seleccionado francés. Bajo su conducción, el equipo conquistó el título en el Mundial de 2018 y alcanzó la final en 2022, consolidándose como una de las potencias del fútbol moderno. Además, el actual entrenador también supo ganar la Copa del Mundo como jugador en 1998, al igual que Zidane, formando parte de aquella generación legendaria.

Con 175 partidos dirigidos, Deschamps dejará una huella profunda en la historia de “Les Bleus”. Sin embargo, la federación considera que es momento de iniciar una nueva etapa, y el nombre que genera mayor consenso es el de Zidane.

Zidane, el ídolo que vuelve a casa

La figura de Zidane ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva del fútbol francés. Disputó 108 encuentros internacionales y fue protagonista clave en la conquista del Mundial de 1998. Su talento, liderazgo y visión de juego lo convirtieron en un símbolo nacional.

Como entrenador, también dejó una marca imborrable en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos, incluyendo varias Ligas de Campeones. Desde su salida en 2021, su nombre ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con distintos clubes europeos, pero el propio técnico dejó entrever que su verdadero objetivo era dirigir a la selección francesa.

Un nuevo proyecto en el horizonte

De confirmarse oficialmente, Zidane tomaría las riendas del equipo para iniciar la preparación rumbo a la Eurocopa 2028. La federación, encabezada por Philippe Diallo, ya había manifestado públicamente su admiración por el exmediocampista y su deseo de contar con él en el futuro.

Francia afrontará el Mundial de 2026 con la intención de despedir a Deschamps de la mejor manera posible. Luego, comenzaría la etapa de Zidane, un proyecto que despierta enormes expectativas y que podría marcar una nueva era en el fútbol galo.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno del acuerdo verbal, pero el panorama parece definido. Si nada se tuerce, el ídolo regresará, esta vez desde el banquillo, para liderar a la selección que lo vio convertirse en leyenda.