Morata se 'autodescarta' para Luis de la Fuente

La lesión de Samu Aghehowa y las dudas del seleccionador español con algunos efectivo abren paso al posible retorno a la Selección Española de Álvaro Morata, cuyo rendimiento con el Como, sin embargo, la cierran: cero goles en la Serie A en 15 partidos, expulsado en su último partido por un calentón infantil y reprimenda de su técnico, Cesc Fábregas

Son muchos los contratiempos con los que se está topando Luis de la Fuente a la hora de ir dándole forma a su convocatoria de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, teniendo antes una última oportunidad para hacer probaturas, con motivo de la Finalissima contra Argentina del próximo 27 de marzo y un amistoso contra Egipto tres días después.

Uno de los grandes inconvenientes con los que se está topando el seleccionador español es el referente a la delantera de España, a pesar de que Mikel Oyarzabal cuente con la vitola de ser el ‘9’ titular de España. El azulgrana Ferran Torres será a buen seguro su principal recambio, comenzando las dudas del seleccionador a la hora de tratar de contar con un plan B.

La lesión de Samu Aghehowa, quien se ha roto el cruzado de su rodilla derecha, lo deja fuera del Mundial, dejando el camino libre a Borja Iglesias, quien está rindiendo a un gran nivel. A priori, estos serían a buen seguro los tres delanteros de Luis de la Fuente para el Mundial, no estando nada claro aún qué pasará con el cuarto.

Álvaro Morata, capitán de la Selección Española

En el imaginario del seleccionador resurge con fuerza el nombre de un Álvaro Morata que ha sido muy importante para el de Haro como capitán, aunque lleva dos convocatorias sin ir con España. Se le abren opciones, aunque el propio delantero madrileño se las cierra.

Y es que Álvaro Morata sigue viviendo momentos complicados en la Serie A con el Como. De hecho, en su último partido, contra la Fiorentina (1-2) fue expulsado por encararse con un rival cuando los de Cesc buscaban el empate. Con una amarilla en su haber, no dudó en ir al pique con Mandragora, al que terminó dándole un cabezazo cuando el balón estaba en otra parte.

El calentón de Morata y el palo de su técnico, Cesc Fábregas

El calentón fue impropio de un futbolista veterano como Álvaro Morata, quien dejó al Como con diez cuando más se la jugaba. Lógicamente, su técnico, el español Cesc Fábregas, no dudó en afearle el gesto: “Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación; forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir”.

El palo de su entrenador es el último capítulo del calvario que Álvaro Morata está viviendo en el Giuseppe Sinigaglia del Como, al que el internacional español llegó el pasado verano procedente del Galatasaray en forma de préstamo, con una obligación de compra a final de curso.

El fichaje de Morata fue una petición expresa de Cesc, quien además lo nombró como uno de los capitanes del equipo. Pero el delantero español no acaba de despegar en Italia, donde en en su regreso a la Serie A ha jugado 15 partidos con el Como, siendo ocho de ellos tan sólo como titular. Su mayor aportación en los mismos han sido dos asistencias, sufriendo una lesión en el aductor que le ha dejado en el dique seco durante ocho partidos y que, por el momento, también le ha impedido ver portería en liga -sí lo ha hecho en una ocasión en la Copa de Italia-.

El cuarto delantero de España para Luis de la Fuente

Su situación en Italia, lógicamente, no invita al optimismo a la hora de pensar en Morata para la Selección, teniendo Luis de la Fuente en el tintero a otros futbolistas como Gerard Moreno, al que las lesiones le han privado de entrar en las listas desde hace tiempo, o Ayoze Pérez, quien también llegó a ser habitual en los planes de De la Fuente, aunque este curso sólo lleva 4 goles en 22 partidos, frente a los siete en 14 encuentros de Gerard Moreno.

De Frutos (nueve goles en 30 partidos), que también ha ido a alguna convocatoria, sería otra opción en la cabeza del seleccionador español, quien también podría contar con otro futbolista de corte ofensivo que no fuera delantero. Ahí se abrirían paso jugadores como Jesús Rodríguez, Yeremy Pino o Alberto Moleiro, entre otros.