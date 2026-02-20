Neymar deja en el aire su continuidad y no descarta retirarse en diciembre

La posible retirada de Neymar a final de temporada abre un escenario incierto para el fútbol brasileño y mundial.

El futuro de Neymar vuelve a estar en el centro del debate. El delantero brasileño ha dejado abierta la posibilidad de poner fin a su trayectoria profesional cuando concluya su actual vínculo con Santos, contrato que finaliza en diciembre de este año. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista concedida a CazéTV, han generado sorpresa y numerosas interpretaciones en el entorno futbolístico.

El atacante reconoció que no tiene claridad absoluta sobre lo que ocurrirá después. Según explicó, su decisión dependerá de lo que sienta llegado el momento. “No sé qué pasará más adelante. Puede que llegue diciembre y decida retirarme”, deslizó, dejando entrever que la retirada no es un escenario descartado.

Un año determinante para Santos y Brasil

El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain aseguró que vive su carrera “temporada a temporada”. En este sentido, considera que el presente curso es especialmente relevante, tanto para su club como para la selección brasileña, que ya tiene la vista puesta en el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras varios años marcados por lesiones y ausencias prolongadas con la ‘Canarinha’, el delantero mantiene la ilusión de regresar a una gran cita internacional. El Mundial aparece como un gran desafío personal, una meta que podría marcar el cierre ideal de su carrera… o un nuevo comienzo si decide continuar.

Lesiones, críticas y un regreso esperado

El camino no ha sido sencillo. Una nueva intervención en la rodilla retrasó su vuelta a los terrenos de juego y alimentó comentarios sobre su estado físico y su compromiso. Sin embargo, el propio futbolista explicó que su prioridad era regresar en plenitud de condiciones.

Reconoció que optó por cuidarse y dosificar esfuerzos en determinados encuentros con el objetivo de reaparecer al 100%, sin molestias ni temores. Según sus declaraciones, el club realizó una planificación adecuada que le permitió recuperarse progresivamente. Aunque admite que aún necesita ritmo competitivo, asegura que con entrenamiento y perseverancia alcanzará su mejor versión.

Su reaparición se produjo semanas después del contratiempo físico, en un partido donde incluso aportó una asistencia, demostrando que su talento permanece intacto pese a la inactividad.

El peso del corazón en la decisión final

A sus 34 años, Neymar insiste en que no quiere anticiparse a los acontecimientos. Prefiere centrarse en el presente y evaluar su futuro cuando llegue el momento. “Será lo que dicte el corazón”, afirmó, subrayando que su determinación no estará condicionada por la presión externa sino por sus propias sensaciones.

Mientras tanto, el atacante mantiene como prioridad competir al máximo nivel durante la temporada y luchar por un lugar en la lista mundialista. Su discurso combina prudencia, ambición y un tono reflexivo poco habitual en otras etapas de su carrera.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. El desenlace dependerá de su estado físico, su rendimiento y, sobre todo, de esa voz interior que él mismo señala como guía definitiva. El fútbol mundial observa con atención, consciente de que podría estar ante los últimos capítulos de una de las trayectorias más mediáticas del balompié moderno.