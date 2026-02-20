Preocupación máxima con Lautaro Martínez: duda para la Finalissima tras lesionarse con el Inter

La lesión de Lautaro Martínez preocupa al Inter de Milán y pone en duda su presencia en la Finalissima contra España

El Inter de Milán sufrió un duro golpe en la ida de los play-offs de la Champions League tras caer 3-1 ante el Bodø/Glimt. La preocupación no solo afecta al club italiano, sino también a la selección argentina, ya que su delantero estrella, Lautaro Martínez, se retiró lesionado durante la segunda mitad del partido y su disponibilidad para la Finalissima contra España el 27 de marzo está en duda.

Distensión en el sóleo y tiempo de recuperación incierto

Tras el encuentro en el Aspmyra Stadion, el atacante argentino se sometió a pruebas médicas en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde los resultados confirmaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El comunicado del Inter apunta que su estado será reevaluado la próxima semana, dejando aún incertidumbre sobre su regreso a los terrenos de juego.

El entrenador Cristian Chivu afirmó tras el partido: “Hemos perdido a Lautaro, estará de baja un tiempo porque se ha hecho daño; la lesión es grave”. Aunque la dolencia parece moderada en comparación con los peores pronósticos iniciales, su recuperación determinará si puede participar en partidos clave de la Serie A y la Champions League.

Partidos que podría perderse

De confirmarse una ausencia prolongada, Lautaro Martínez se perderá varios compromisos importantes: el desplazamiento a Lecce, el partido de vuelta de los play-offs de Champions contra Bodø/Glimt, el Inter-Genoa del 28 de febrero y la ida de las semifinales de la Coppa Italia contra Como el 3 de marzo. La gran preocupación es el derbi contra el Milan del 8 de marzo, donde el Inter buscará consolidar su ventaja como líder en la Serie A.

Impacto en la selección argentina

Más allá del Inter, la selección argentina sigue de cerca la evolución del delantero. Con la Finalissima frente a España a solo semanas, su participación es incierta. Si no llega en condiciones óptimas, Lionel Scaloni podría tener que afrontar bajas importantes tras las confirmadas de Nicolás Tagliafico, Gio Lo Celso y Juan Foyth.

Un delantero clave para el Inter

Lautaro Martínez es actualmente el máximo goleador del Inter en la temporada, con 18 goles y cuatro asistencias en 35 partidos, consolidándose como el Capocannoniere de la Serie A. Su ausencia en los próximos encuentros supondría un duro golpe para el ataque nerazzurri, afectando tanto al rendimiento en la liga italiana como en la Champions League.

El equipo vivió una noche gris en Bodø y, sumado a la lesión de su capitán, la moral está afectada. Chivu destacó que la lesión del ‘Toro’ es un problema muscular, pero confía en que la evaluación médica determinará la gravedad exacta y el tiempo necesario para su recuperación.