Apuntan a Cesc Fàbregas como futuro técnico del Arsenal

El brillante trabajo de Cesc Fàbregas en el Como lo sitúa en la órbita de los grandes clubes ingleses ante un posible cambio de ciclo en el Arsenal

El nombre de Cesc Fàbregas comienza a sonar con fuerza en los grandes despachos del fútbol europeo. Tras el reciente tropiezo del Arsenal FC, Emmanuel Petit no dudó en señalar al actual entrenador del Como 1907 como un candidato natural para regresar al club londinense, esta vez en los banquillos. El francés considera que el crecimiento del técnico catalán en Italia lo coloca en la órbita de los equipos más ambiciosos.

Según Petit, resulta lógico que entidades como el Arsenal o el Chelsea FC valoren su perfil si se produce un cambio de ciclo en sus respectivos proyectos deportivos. A su juicio, el trabajo que está desarrollando en la Serie A no pasa desapercibido.

Un proyecto sólido en Italia

Desde su llegada al Como, Fàbregas ha sido el principal responsable del salto competitivo del equipo. Con apenas 38 años, el excentrocampista ha demostrado una sorprendente madurez táctica y capacidad de liderazgo. En poco tiempo ha transformado a un conjunto modesto en un bloque reconocible, competitivo y ambicioso.

Su gestión no solo se refleja en los resultados, sino también en la evolución colectiva del vestuario. La directiva italiana le ha otorgado respaldo total en la toma de decisiones, facilitándole incorporaciones y respaldando su criterio deportivo. Ese margen de maniobra ha sido clave para consolidar su autoridad.

Petit destaca precisamente esa capacidad para manejar egos y establecer normas claras. Para el campeón del mundo francés, Fàbregas ha dado un paso adelante en cuanto a carácter y exposición pública.

Autoridad y liderazgo en el vestuario

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el protagonizado por Álvaro Morata, quien fue expulsado tras una reacción innecesaria durante un encuentro reciente. Lejos de esquivar la polémica, Fàbregas asumió una postura firme y señaló públicamente que el delantero debía comportarse con mayor responsabilidad.

Para Petit, ese gesto evidencia un cambio significativo en la gestión del técnico. “Demuestra personalidad y deja claro quién lidera el grupo”, vino a explicar el francés. Esa actitud, según su análisis, confirma que el catalán no solo es un estratega brillante, sino también un jefe con autoridad.

El aval de una leyenda blue

Las alabanzas hacia Fàbregas no se limitan a Petit. También John Terry, histórico capitán del Chelsea y antiguo compañero suyo, ha resaltado públicamente su capacidad. El exdefensor aseguró que posee “uno de los cerebros futbolísticos más privilegiados” que ha conocido.

Terry fue incluso más allá al insinuar que el entrenador español acabará dirigiendo a un club de la élite inglesa. Considera que su comprensión del juego y su visión estratégica explican el éxito que está logrando en Italia. Para el exinternacional inglés, no se trata de casualidad, sino de talento y preparación.

Posible regreso a la Premier League

Aunque el presente del Arsenal sigue vinculado a Mikel Arteta, las especulaciones sobre el futuro nunca se detienen. En caso de producirse un relevo, Fàbregas emerge como una alternativa con fuerte carga simbólica, dado su pasado como capitán ‘gunner’.

El tiempo dictará sentencia, pero lo cierto es que el técnico español está construyendo una reputación sólida. Su progresión en el Como lo coloca en el escaparate internacional y alimenta el debate sobre un posible retorno a la Premier League. Por ahora, su prioridad es seguir consolidando un proyecto que ya despierta admiración más allá de las fronteras italianas.