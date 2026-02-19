El banquillo del Inter arde: la posible salida de Chivu toma fuerza

Cristian Chivu afronta su momento más delicado en el Inter tras el tropiezo europeo que ha encendido el debate sobre su gestión

La derrota del Inter de Milán ante el Bodø/Glimt (3-1) en la ida del playoff de la UEFA Champions League no solo dejó dudas deportivas: colocó a Cristian Chivu en el foco de la crítica. El técnico rumano, que había consolidado al equipo como líder sólido de la Serie A, ahora enfrenta cuestionamientos por el rendimiento europeo de sus dirigidos.

Un líder doméstico con asignatura pendiente

En el campeonato italiano, el Inter ha mostrado regularidad, autoridad y una propuesta reconocible. La ventaja sobre el AC Milan confirma la solidez de un bloque que combina experiencia y juventud. Chivu logró sostener una racha positiva prolongada y potenciar el rendimiento colectivo, algo que parecía impensado tras la salida de Simone Inzaghi.

Sin embargo, la Champions ha expuesto grietas. Las derrotas ante el Atlético de Madrid y el Arsenal, sumadas al tropiezo en Noruega, instalaron la sensación de que el equipo pierde contundencia cuando el escenario exige máxima concentración.

Errores estratégicos bajo la lupa

Más allá del resultado, el planteamiento en Bodø generó debate. El Inter pareció confiado en exceso, con fases de desconexión defensiva y falta de intensidad en los duelos individuales. La elección de algunos nombres en el once inicial y la tardanza en ajustar el sistema alimentaron la crítica mediática en Italia.

Chivu asumió la responsabilidad en rueda de prensa, aunque dejó claro que la eliminatoria sigue abierta. Para avanzar, el conjunto italiano necesitará una victoria amplia en casa, un desafío mayúsculo que pondrá a prueba la capacidad de reacción del entrenador.

Gestión del vestuario y presión ambiental

El técnico también debe manejar la situación física de figuras clave como Lautaro Martínez, cuya molestia muscular añade incertidumbre. Sin su capitán y principal referente ofensivo, la remontada se vuelve aún más compleja.

Además, el recuerdo de la final europea perdida la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain mantiene alta la exigencia de la afición. El Inter había demostrado en campañas recientes que podía competir al máximo nivel continental, y cualquier eliminación temprana sería vista como un retroceso.

Un momento decisivo para su proyecto

La figura de Chivu se encuentra en una encrucijada. Su trabajo en la liga local es incuestionable, pero el prestigio del club está ligado históricamente a su desempeño internacional. La Champions no solo representa un objetivo deportivo, sino también un símbolo de estatus y ambición institucional.

Las próximas semanas serán determinantes. Entre el decisivo duelo de vuelta europeo y compromisos exigentes en la Serie A, el entrenador rumano tiene la oportunidad de reafirmar su liderazgo. De lo contrario, el debate sobre su continuidad podría intensificarse en un club donde la exigencia nunca descansa.